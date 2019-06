迪士尼2019年全球電影票房有望創下90億美元紀錄

鉅亨網編譯張祖仁 2019年6月15號12點27分

迪士尼 (DIS-US) 將在 2019 年實現不可能實現的目標:全球電影票房收入超過 90 億美元。

這家娛樂巨頭在過去 5 年裡一直是票房龍頭,一次又一次地創造並打破自己在電影界創下的紀錄。2016 年,該公司電影在全球創下 76 億美元的票房紀錄。2018 年,該公司幾乎再次破紀錄,達到 73 億美元。在美國,迪士尼 2018 年創下 30.9 億美元的紀錄。

而這兩項記錄都可以在 2019 年被打破。

Cowen 分析師 Doug Creutz 表示,「我認為它們應該會遠遠超過去年的水平。」「我認為它一定會超過 80 億美元,可能超過 90 億美元。」

根據 Comscore 的統計,截至 5 月,迪士尼在北美的票房收入已達 16 億美元,全球收入超過 40 億美元。今年以來,它最接近的競爭對手是華納兄弟,自 1 月以來已在美國拿下 7.02 億美元,其中約一半來自於 2018 年 12 月發行的「水行俠 (Aquaman)」。

迪士尼在 2019 年有一長串出色的電影名單。它已經發行了兩部大型漫威 (Marvel) 電影:「驚奇隊長 (Captain Marvel)」和「復仇者聯盟:終局之戰 (Avengers: Endgame)」,以及兩部真人改編電影「阿拉丁 (Aladdin)」和「小飛象 (Dumbo)」,還有一部自然紀錄片「企鵝 (Penguins)」。

接下來還有更多電影將上映。6 月 21 日全新的「玩具總動員 (Toy Story)」續集開幕,然後接著是「獅子王 (The Lion King)」、「黑魔女:沉睡魔咒 2 (Maleficent: Mistress of Evil)」、「冰雪奇緣 2 (Frozen 2)」以及天行者傳奇中的最後一部電影「星際大戰:天行者的崛起 (Star Wars: Rise of Skywalker)」。

在美國本土票房中只有 13 部電影票房達到 5 億美元以上,其中 9 部是迪士尼出品。

Creutz 說:「今年他們可能有 5 部電影在美國票房突破 5 億美元。」「去年它們只有 3 部。」

「復仇者聯盟:終局之戰」已經在美國獲得超過 8.25 億美元的收入。Creutz 指出,「玩具總動員 4」、「獅子王」、「冰雪奇緣 2」和「星際大戰:天行者的崛起」等其他影片今年肯定會在北美賣出 5 億美元以上的票房。

晨星公司 (Morningstar) 分析師 Neil Macker 指出,「玩具總動員 4」可能會與「超人特工隊 2 (Incredibles 2)」大致相同,後者美國票房為 6.08 億美元,國際票房為 6.34 億美元。

他說,「即使不會再高到那裡去,票房達到 10 億美元不是什麼問題。」他也特別指出,「冰雪奇緣 2」可能會賺得更多。因為它在感恩節上映,屆時往往是全家帶孩子去看電影的最佳日期,甚至還提供周末期間多次觀看這部電影的機會。