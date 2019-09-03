美國經濟陷入衰退？不少指標都閃現紅燈

美國是否會陷入經濟衰退，這是盤旋在所有美國人心中的大哉問。根據谷歌搜索顯示，自 7 月底聯準會 (Fed) 自金融危機以來首次降息以來，經濟衰退的擔憂呈指數級增加。

從各個角度來看，對投資人直衝而來的所謂的經濟衰退指標，主要是來自國外經濟成長放緩和美中貿易戰帶來的經濟放緩跡象所致。全球經濟放緩正迫使海外央行將借貸利率降至前所未有的水平，而華府與北京間針鋒相對的關稅戰正在打壓商業信心。

評估這些指標並不容易，許多經濟學家、基金管理人和分析師對美國經濟的健康與否都有不同看法，並對長期擴張能否持續意見分歧。

以下是部分正在閃現紅燈的主要經濟衰退指標：

債券市場

也許最受關注的經濟衰退指標是倒掛的殖利率曲線。

在美國債券市場利率全面下降的情況下，指標 10 年期國債的殖利率自 8 月 14 日以來已多次跌破 2 年期殖利率。在健康的市場中，長期債券利率通常高於短期債券。當短期債券提供更高的殖利率時，它被稱為殖利率曲線的倒掛，這種債券市場現象在歷史上是最終經濟衰退的可信訊號：它在前 7 次經濟衰退之前都曾出現。瑞士信貸 (Credit Suisse) 表示，在倒掛後平均約 22 個月出現衰退。

GDP

美國國內生產總值 (GDP) 正在放緩。美國商務部週四 (29 日) 公佈第 2 季 GDP 數據成長 2%，這是 2018 年第 4 季來的最低成長率，低於今年前 3 個月的 3% 成長率。

企業獲利

今年的獲利成長預測大幅下降。根據 FactSet 統計，去年 12 月，分析師估計標準普爾 500 指數今年的獲利成長率約為 7.6%。這個數字現在只有約 2.3%。

高盛和花旗集團策略師上月調降了標普 500 指數的 2019 年和 2020 年獲利預測，理由是經濟低迷、貿易戰威脅和潛在的貨幣貶值。

製造業收縮

美國製造業成長 8 月放緩至近 10 年來的最低水平。8 月美國製造業 PMI (採購經理人指數) 為 49.9，低於 7 月的 50.4。

根據 IHS Markit 的數據，這是 2009 年 9 月來首次低於中性 50.0 門檻。任何低於 50 的讀數都表示收縮。

Fed 成員在 7 月會議中對製造業等弱勢經濟部門表示擔憂。根據 Fed 7 月會議紀錄顯示，美中貿易戰與全球經濟成長憂慮相吻合，繼續「對企業信心和企業資本支出計劃造成壓力」。

卡斯運費指數 (The Cass Freight Index)

從貨運的角度來看，經濟前景看起來很嚴峻。7 月卡斯運費指數下跌 5.9%，之前 6 月下跌 5.3%，5 月下跌 6%。

7 月的報告指出，「數據重複過去 2 個月的步伐：運費指數已經從『潛在放緩警告』變成『顯示經濟萎縮』，」「儘管第 2 季 GDP 初值仍然積極，但在細部分析後發現並沒有那麼積極，而且我們認為 GDP 到年底將會出現負成長的風險。」

銅

銅因其在經濟中的領先指標地位而被非正式地稱為「銅博士」。在經濟學中，因其在住宅建築和商業建築中的應用而被稱為經濟健康的指標。

該商品在過去半年下跌超過 13%。

《The Seven Report》的 Tom Essaye 表示，8 月銅價的下跌是「目前為止最重要的發展」，「市場顯然過於樂觀，因為宏觀背景下存在多重風險」。

黃金

自 5 月美國和中國加劇關稅鬥爭以來，黃金價格飆升了 20% 以上。與政府債券類似，在經濟不確定時期，黃金被稱為避險交易。

全球經濟政策不確定性指數 (EPU)

衡量全球政策相關擔憂的經濟政策不確定性指數在 6 月達到歷史最高水平 342。

EPU 指數追蹤報紙報導使用與經濟和政治不確定性相關的流行語的次數。此外，它還衡量了即將到期的稅法數量以及經濟學家之間的分歧範圍：不同意見越多，指數越高。

由於預期美中間可望達成貿易協議，該指數在 7 月下跌至 280 水平。

商業支出

根據美國商務部的單季 GDP 報告，第 2 季私人國內私人投資總額下跌 5.5%，為 2015 年第 4 季來的最低水平。

在由川普總統 2017 年的稅收改革帶來的高點下滑後，由於不確定性，企業對未來的投資決定猶豫不決。