新加坡官員：美中若缺少戰略信任 對全球經濟是危險的

新加坡貿易部長週一 (2 日) 警告，美中最終達成的任何協議都可能因缺乏「戰略信任」，而對全球經濟帶來危險的影響。

世界兩大經濟體之間的關稅戰爭已經持續 1 年多，並打擊商業情緒、擾亂金融市場，並成為現今全球經濟成長的主要風險。雖然兩方預計 9 月持續談判，但新加坡貿易和工業部長陳振聲 (Chan Chun Sing) 表示，他認為美中很難快速解決分歧。

他在參加《CNBC》的節目上解釋，美中雙方必須確保達成協議的目標是一致的，否則，即使達成協議，仍將使全球經濟支離破碎，原因是缺乏「戰略信任」。

他表示，由於沒有這種信任，各國將採取行動，透過分割供應鏈，或使供應鏈多樣化，來降低自身經濟的風險，但這是危險的軌跡。

當前中國供應鏈的轉變之一，是許多公司朝向東南亞國家發展，以避免關稅。但一些專家認為，這種轉變對全球商品的生產來說，不是最有效的，因為像越南這樣的國家要成為取代中國的世界工廠，至少還需要幾年的時間。

對新加坡來說，美中貿易局勢的惡化，正打擊國家經濟成長。新加坡在第 2 季 GDP 萎縮 3.3%，並逼使政府對今年經濟成長的預期，由原本的 1.5-2.5%，降為 0-1%。

陳振聲認為，新加坡有望擺脫衰退，但外部環境的挑戰，確實打擊了新加坡的前景。目前新加坡正設法簽下更多貿易協議，包括加入區域全面協議，如 RCEP 等。

在這樣的挑戰中，陳振聲不忘宣傳新加坡的優勢。他指出，人們在不確定時期，需要更安全的港灣，而新加坡不僅有更進步的先進法規，也保護智慧財產等權利，非常適合長期投資。