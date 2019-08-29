新加坡預計2020年中期前釋出純網銀執照

新加坡政府計畫在 2020 年中期前釋出 5 張純網銀執照，成功申請者可在一年內正式開業。新加坡金融管理局 (MAS) 今 (29 日) 發布報告，宣布純網銀執照發布相關細節。

為加強金融服務競爭，MAS 今年 6 月表示考慮對非金融企業釋出 5 張純網銀執照，並將純網銀執照分為兩種類別，第一類為純網銀執照，主要發給新設立的零售銀行，共計 2 張；第二類為數位銀行執照，主要發給服務中小企業的貸款銀行，共計 3 張執照。

報告指出，必須在今年底前完成提交申請，且須經 MAS 根據增長前景等項目進行評估。獲得執照的網銀將會在 2 年內獲得 15 億新幣 (約 11 億美元) 的資金，零售銀行會獲得至少 1 億新幣。

MAS 補充，上述兩種類別中，皆須至少有一個 20% 的管理者有 3 年以上的科技或電子商務經歷。

2000 年以來，新加坡監管機構開始允許當地銀行開展網路商業模式，新加坡網銀業務因此展開，並有越來越多電信與科技業者跨足領域發展網銀業務。外電指出，新加坡華僑銀行 (OCBC)(O39-SG) 正在尋找成立純網銀的合作夥伴，傳出新加坡電信 (Singtel) 可能與其合作，積極搶攻執照，拓展新客源及新市場。