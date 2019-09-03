Zcash透明度報告：今年Q1月虧損率 30%

匿名幣 Zcash 背後的開發商 Electric Coin Company（ECC）8 月 29 日分享透明度報告顯示，該公司第一季度的月度虧損為 18.6 萬美元（30％），平均月收入 44.9 萬美元，平均月支出 63.5 萬美元。

該報告稱，每月支出 63.5 萬美元當中，有 11 萬美元用於員工工資，而 ECC 從挖礦獎勵中獲得的 ZEC 份額則是用於「研發、工程、推廣應用、審計、商標保護和監管關係」。本季度結束之際，ECC 以美元和 Zcash 共持有 520 萬美元，並聲稱截至報告發布日為止持有 640 萬美元。

目前，Zcash 挖礦的區塊獎勵中，80% 區塊獎勵將分配給礦工，20% 的區塊獎勵（創始人獎勵）會發放給 Zcash 的開發者和生態基金，包括 Electric Coin Company（ECC）公司和 Zcash 基金會。

EEC 執行長兼 Zcash 共同創辦人 Zooko Wilcox 表示，儘管公司處於虧本經營的狀態，但仍有幸「成功駕馭熊市」，避免了一場「熊市裁員」的浩劫。

區塊客先前報導，Coinbase 自今年 8 月 26 日起，已不再為英國用戶提供 Zcash 交易服務。然而，Coinbase 並未說明具體事由，Zcash 則是單方面表明，「為了預先防止不實言論，我們向各位保證， Zcash 百分百符合英國法規以及相關用戶盡職調查、反洗錢條例」。

這篇文章 Zcash 透明度報告：今年 Q1 月度虧損率 30% 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』