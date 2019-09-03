無協議脫歐風險攀升 Coinbase 因應計劃：轉移所有歐元帳戶

加密貨幣交易所 Coinbase 日前向用戶表示，若英國最終無協議脫歐，該公司可能需將所有歐元帳戶遷移到「獲歐盟牌照的 Coinbase 實體」。

目前，Coinbase 在英國經營著一家由英國金融行為監管局（FCA）授權的加密貨幣公司 CB Payments，允許交易所處理來自歐洲經濟區（EEA）範圍內的加密貨幣交易。

近日，Coinbase 向部分歐洲用戶發出通知稱，「如果英國在 2019 年 10 月 31 日無協議脫歐，預計 CB Payments 屆時將無法再為您提供歐元錢包等加密貨幣服務。我們計劃將您與 CB Payments 的現有關係轉移到另一家 Coinbase 在歐盟獲得許可的實體當中。您的 Coinbase 服務不會因此受到任何影響。鑒於英國脫歐局勢未明，具體轉移時程仍有待確定，我們將與您保持聯繫。」

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— Vanessa ₿ (@CryptoVanessa) 2019 年 8 月 31 日

英國作為歐盟成員之一，任何英國公司在歐盟範圍內皆能自由貿易。然而，若英國在無協議的情況下脫歐，則意味著 FCA 許可證在歐盟範圍內將不再具有效力，自由貿易、歐盟稅制等權益也將立即終止，而 Coinbase 也就需要歐盟監管機構的許可證，否則歐盟內外的資金轉移將可能會出現中斷和延誤。

自英國宣布脫歐公投結果以來，比特幣已經大漲 1000%，預計英國議會復會後，比特幣將再度成為關注焦點。Cindicator Analytics 研究表明，眾加密貨幣分析師們認為，脫歐可能會為加密貨幣投資者提供有利可圖的機會，甚至會為加密貨幣產業帶來整體利益。

研究顯示，63% 的受訪分析師認為，脫歐仍是金融市場風險和不確定性的主要來源之一，而加密貨幣可能是這種情緒的受益者；超過 73% 的分析師表示，當市場風險偏好較低時，他們會在其投資組合中選擇加密貨幣。其中，比特幣、以太幣和萊特幣等主流幣將是他們的首選。

相反的是，大約 19% 的分析師認為，脫歐不會對加密貨幣產生實質性影響；另有 19% 的分析師認為脫歐會對加密貨幣帶來一定程度的負面影響。

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