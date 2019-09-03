根據當地媒體 9 月 1 日報導，巴西聖保羅市政基礎設施和工程秘書處日前已與區塊鏈公司 Construtivo 簽訂合約，旨在允許市政廳利用區塊鏈解決方案為公共工程項目進行登記。

儘管聖保羅市已獲得政府大量公共投資，但在條件過於惡劣之下，仍迫使幾座橋樑和道路的工程停擺，該市因此決定為公共工程實施區塊鏈解決方案。根據 Construtivo 總裁 Marcus Granadeiro 的說法，該平台將改善所有利益相關者對項目相關數據的訪問。

他說道，「任何決策者都能在線上獲取市內所有建築工程的資產資訊，以及現行項目的數據。至於流程和文檔管理，也是隨時隨地都能進行。」

Granadeiro 補充說，得益於區塊鏈「不可篡改」的特性，就算項目完成數年後出現問題，也還能根據鏈上的資料來追溯問題根源和起因。

同樣在巴西，新創公司 Growth Tech 日前與 IBM 共同開發區塊鏈解決方案，旨在為新生兒提供區塊鏈出生證明書，以此提高出生證明的登記效率。 IBM 拉丁美洲區塊鏈負責人 Carlos Rischioto 表示，該平台將顛覆「傳統上出生登記過程的繁瑣過程」，並將減少認為疏失、提高效率和透明度。

這篇文章 巴西聖保羅市擬採用區塊鏈技術進行公共工程項目登記 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』