〈每日外資外匯觀點〉全球經濟下滑下 川普再怎麼抨擊還是難擋強勢美元

美中新一輪互徵關稅 9 月 1 日已正式生效，市場避險情緒升溫，美元指數繼上周大漲 1.61% 後，周一亞洲盤交易時段維持在 98.8 附近高檔震盪；本周投資人關注美國聯準會主席鮑威爾談話及美國非農就業數據公布，尋求聯準會貨幣政策前瞻指引的線索。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

本周市場避險的基調不變，投資人持續關注美中貿易談判、英國脫歐、義大利政治情勢等，地緣政治風險方面，則須關注美伊關係及日韓貿易戰後續發展。

原子資產管理 (香港) 公司指出，美元指數目前短中長期均線呈現多頭排列，有利美元上漲，預期本周美元指數仍將維持漲勢，一旦有效突破 99 上檔壓力，將進一步挑戰 100 大關。

本周美國公布的數據有非農就業、ISM 製造業、聯準會褐皮書和耐用品數據等，道明證券 (TD Securities) 全球策略主管 Bart Melek 表示，其中最受投資人關注的是周五公布的美國非農就業數據；此外周二公布的 ISM 製造業數據雖預期維持在 50 以上，但須注意的是是否更加逼近景氣榮枯線 50 關卡。

道明證券全球外匯策略主管 Mark McCormick 表示，當全球經濟陷入困境時，資金撤回美國是一種自然的本能，因為資金是流動的，美國投資人為了減少在美國以外的風險部位，自然就會將資金匯回。所以不管川普政府是如何抨擊強勢美元，只要全球經濟下滑，美元就會繼續上漲。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示，投資人應關注聯準會是否重演 1990 年代一年降息 75 個基點；或者在貿易戰的影響下，是否會對全球經濟造成更大的傷害，而導致更寬鬆的舉措。

凱投宏觀美國經濟學家 Andrew Hunter 預期，聯準會主席鮑威爾周五的談話可能會給出九月再次降息的暗示。凱投宏觀目前預期聯準會 9 月和 12 月將降息，同時預估明年利率將維持不變。