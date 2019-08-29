〈每日外資外匯觀點〉硬脫歐愈來愈硬 英鎊愈來愈軟

美國脫歐出現戲劇性轉折，英國首相成功強迫國會休會，硬脫歐風險急劇攀升，英鎊兌美元周三一度暴跌超過 100 點；美國總統川普自上周起幾乎日日發推文轟炸聯準會，美元指數堅挺在 98.2 附近，今晚美國將公布第二季 GDP 數據，若不如預期，恐將拖累美元走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

媒體調查顯示，美國第二季實際 GDP 年化季率修正值上升 2.0%，前值為成長 2.1%。外匯網站 FXStreet 分析師 Flavio Tosti 撰文指出，如果美國 GDP 數據表現疲軟，可能加劇市場對美國經濟衰退的憂慮，市場對年底加速降息步伐的預期升高，美元將受到打壓。

英鎊周三因市場對無協議脫的擔憂升高而大跌，一度來到 1.2155。此外，投資人預期英國央行降息的可能性升高，利率期貨顯示，英國央行行長卡尼明年 1 月結束任期前，英國央行降息 25 基點的可能性超過 90%，也影響英鎊走弱。

荷蘭國際集團 (ING) 表示，英國首相成功使國會休會，政治面不確定升高，未來數周，硬脫歐風險攀升，英鎊下跌的風險加大，英鎊將在今年第四季持穩，但現在布局還為時過早，因為在這之前，英鎊還會進一步走弱，預期歐元兌英鎊有可能向上測試 0.9325。

歐元兌英鎊日 K 線圖。(來源：新浪財經)

在日圓方面，加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 表示，日本經濟成長依舊放緩，但可能優於年初時的預估，這與其他經濟體被大幅下調評級是不同的，但由於通膨依然疲軟，經濟前景並未有明顯轉好的跡象。

CIBC 分析師指出，近期全球局勢的不確定性增加，投資人應該會繼續持有日圓的多頭部位，預期將日圓走勢提供支撐。