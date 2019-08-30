〈每日外資外匯觀點〉花旗：如果美元再漲10% 難保川普政府不進場干預

美中討論在 9 月份舉行談判的消息，暫時緩解了外界對貿易戰的擔憂，市場風險偏好回升，周五 (30 日) 美元指數在亞洲盤交易時間持穩在一個月來高點 98.45 附近；今晚美國將公布七月核心 PCE 物價指數和消費者信心指數，歐盟也將公布八月 CPI 初值，預期將再引發市場波動。

美元指數日 K 線圖。（來源：新浪財經）

儘管美國總統川普發布推文加強抨擊聯準會和強勢美元的力道，但本周美元指數仍持續攀升，周四一度上漲至 98.56，創下 8 月 1 日以來的新高。市場預期，在美元漲勢難擋下，川普可能在周末再度用推文進行口頭干預。

此前美國財政部長梅努欽曾於周三表示，川普政府目前無意進場干預美元匯率，不過美銀美林和花旗銀行分析師表示，雖然美國政府表示無意干涉美元，但一旦美元明顯上漲，「無意干涉」的可能性將降低。而且花旗認為，一旦美元再上漲 10%，川普政府干預的可能性將急升。

FX Charts 分析師 Jim Langlands 提出周末交易的建議，隨著貿易緊張局勢緩解，美元和美股周五將延續漲勢。

在歐元方面，Langlands 認為，儘管歐元兌美元走勢依然沉重，但技術前景大致不變，若回升至 1.1090 以上，將在 1.1100、1.1145、1.1170 以及 1.1200 遭遇阻力。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛策略師 Zach Pandl 和 Karen Fishman 建議投資人應該做空加幣兌美元，預期加拿大央行很快就會跟進轉向鴿派立場，將美元兌加幣目標價設在 1.360，停損設在 1.305；考量因應全球經濟疲軟，除了做空加幣，也可以同時做多日圓。