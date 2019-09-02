歐美維持低利率環境可期 台幣緩升為資金面挹注續航力

美國和中國 9 月 1 日起均執行新一輪貨品關稅，亞股今 (2) 日持續狹幅震盪，並無太大恐慌壓力湧現，台股今日平盤上下附近震盪，守住 10600 點關卡，新台幣則維持升值態勢，盤中最高升值 4.8 分至 31.362 元，元大投顧表示，應密切關注本周美國將公布的幾項重要數據，後續還有歐洲央行 (ECB) 會議召開，預料歐美皆將壓低利率，使低利率環境維持更長的時間。

9 月起美國對中輸美 3000 億美元貨品加徵 15% 關税，中國則對 750 億美元美國貨分兩輪徵收 5-10% 不等關稅，所幸目前亞股表現持穩，漲跌互見，從匯市來看，台幣表現相對強勢，盤中升幅約 0.1%，高低價差 7.8 分。

而日圓小升 0.05% 左右，人民幣、韓元和星元貶 0.1% 上下。

元大投顧指出，美國對中國輸入的部分消費性電子產品均納入課稅範圍，衝擊層面較先前擴大，尤其終端消費品也納入課稅範圍，將反映在 1-2 個月之後的售價上，對終端消費勢必產生負面的影響。

美中雙方能否在 9 月的談判中達成協議，是美國總統川普是否進一步加徵關稅的考量點，另一方面，除了關注貿易談判，元大投顧提醒，本周美國將公布幾項重要數據，包括 ISM 製造業指數和就業報告等重量級數據，其中，就業動能是否延續先前擴張趨勢，牽動 9 月 17 至 18 日即將登場的 FOMC 會議。

另一個重要風向球則是歐洲央行在 9 月 12 日召開例行會議，一般預料將再度降息或重啟購債，藉此壓低利率，預料此將間接影響聯準會的政策決斷，也意味著，低利率環境將維持更長的時間。