傳英國國會可能提前改選 製造業落至7年新低 英鎊走弱

由於製造業數據令人沮喪加上英國首相 Boris Johnson 計劃在未來幾個月內舉行大選，英鎊兌美元匯率週一 (2 日) 下挫。

英鎊兌美元匯率下跌 0.7%，倫敦時間下午 1:30 成交在 1.2074 美元。一小時後繼續下跌，徘徊在 1.2053 附近。

Johnson 將於週一晚間召開內閣緊急會議，報導指稱他也將與大部分保守黨成員會談。反對派國會議員本週試圖透過立法來阻止無協議脫歐，近幾個月來，由於 Johnson 已經承諾「無論如何」都要在 10 月 31 日離開歐盟，這種可能性也在增加。

政治評論員推測，如果反對黨國會議員成功透過立法禁止無協議脫歐，Johnson 可以要求解散國會提前改選 (snap election)。

《BBC》政治評論員 Laura Kuenssberg 在推特上說：「內閣今天下午正在召開會議。」「現在，Johnson 可能提出動議，要求國會議員本週投票決定是否改選。」

《Sky》的政治編輯也表示，有傳聞稱唐寧街正在尋求對提前大選進行投票。《衛報》的政治記者表示，本週宣布改選的「謠言甚囂塵上」；而《太陽報》的政治編輯稱 Johnson「已準備下鄉固票」。

在被問及選舉時，Johnson 的一位發言人週一早上告訴記者，首相已經非常清楚表達不想改選的意向。與此同時，反對黨工黨領袖 Jeremy Corbyn 表示，他的黨員願意舉行大選。儘管前工黨領袖 Tony Blair 預警說選舉可能是執政的保守黨設下的陷阱。

也有人在可能的選舉日期，透常由首相指定，這也可能是個非常有爭議的問題。反對派國會議員希望在 10 月 31 日之前，因為仍有部分人士仍然希望在截止日期之前推翻英國脫歐，而有報導指稱 Johnson 可能會選擇在 11 月初投票，從而避開脫歐時間。

新數據顯示上月製造業以 7 年來的最快速度收縮，英鎊在週一早上已經下跌。IHS Markit/CIPS 英國製造業採購經理人指數 (PMI) 從 7 月的 48.0 降至 47.4，遠低於市場預期。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯策略負責人 Jane Foley 指出，如果保守黨國會議員投票反對政府無協議脫歐，那麼英鎊也可能會下跌。

她指出，「越來越多謠言相信短期內會召開大選，這增加了政治上的不確定性和對英鎊的壓力。」。

英國預定的下次大選是在 2022 年。英國在 2016 年 6 月的公投中以 52% 對 48% 的投票比率支持退出歐盟。