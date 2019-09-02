市場觀望美中磋商 台股再面臨多空交戰 力守10600點

美中 9 月將進行磋商，不過雙方協議仍存變數，市場再度多空交戰，亞股今日漲跌互見，台股持續平盤附近震盪，力守 10600 點，權值、高價股表現強弱不一，盤面聚焦被動元件、生技、蘋概股，至於散熱族群則持續修正，在市場普遍觀望態勢中，今日量能恐萎縮至千億元。

蘋概三王中，股王大立光力守紅盤，台積電、鴻海則在盤下震盪，持續壓抑盤勢，其餘權值股中，台塑四寶因持續在貿易戰負傷，影響今年營運表現，股價也維持修正，跌幅近 1%。

高價股今日走勢不一，緯穎受惠資料中心需求，股價向上挑戰，漲幅近 3%，矽力 - KY 也隨第 4 季步入旺季，需求持續看增，股價漲幅近 2%，其餘如儒鴻、環球晶、創意也有近 1% 的漲幅，不過，精測則因漲多拉回，跌幅逾 3%，其餘信驊、旭隼、和泰車等，也有近 2% 的跌幅。

今日盤面聚焦被動元件，隨著備貨潮來臨，產業觸底反彈，股價持續向上反攻，智寶在買盤挹注下，亮燈漲停，大毅也強勢表態，漲幅逾 6%，大廠國巨營運可望倒吃甘蔗，股價開高走高，漲幅近 4%，填息幅度達 5 成，距填息之路已不遠。

蘋概股隨著蘋果將發表新產品，受到市場注目，新日興獲 AirPods 3 大單，下半年營運看旺，盤中一度漲停，股價也創 9 年新高，突破 130 元大關，康控 - KY 也受惠新款 iPhone 進入拉貨旺季，出貨動能持續看增，股價同步漲停，其餘如嘉聯益、欣興、華新科也有 2% 以上的漲幅。

近期強漲的散熱族群，今日皆稍作休息，雙鴻跌逾半根跌停板，健策跌幅近 4%，股價不斷創高的泰碩也跌幅逾 2% ，其餘如奇鋐、超眾也有近 2% 的跌幅。

整體而言，目前美中貿易戰雖露曙光，但在磋商結果尚未明瞭前，台股將持續受季線反壓，短期恐仍以盤整居多。