〈熱門股〉業成下半年成長力道不如往年 股價周跌逾10%

觸控模組廠業成 GIS-KY(6456-TW) 釋出對下半年展望，確實有客戶因應貿易戰提前拉貨，但整體終端市場信心仍受影響，雖然預期下半年仍比上半年好，但第 4 季訂單還不明朗，全年高峰將落在本季，成長力道恐不如往年，受到消息衝擊，本周股價周跌 10.82%，跌破季線、年線。

法人認為，業成受客戶提前拉貨，預期本季在各產品包含手機、平板、筆電等產品出貨表現，仍將優於第 2 季，營收將季增 2-3 成，但由於客戶偏保守加上提前拉貨，第 4 季訂單不明朗，整體需求恐不如往年，預期全年高峰將落在本季。

不過為因應客戶需求，業成表示，在產能調配上將擴增在中國的自動化生產線，提升超聲波屏下指紋辨識產品產能，預計將由現階段月產能 200-300 萬顆，提升至 500 萬顆。

筆電模組方面也同步擴充，業成表示，目前共有兩個生產基地，包含無錫廠、成都廠，月產能分別約 80 萬台、30 萬台，預計無錫廠約產能將擴增至 50 萬台，本季單月出貨量將成長到 80 萬至 90 萬台，第 4 季可望月出貨突破百萬台。

業成 7 月合併營收，達 99.97 億元，月增 30.94 %、年增 24.31%，累計今年前 7 月合併營收 627.68 億元，年增 17.34%。