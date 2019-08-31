鴻海財務恐有沉重壓力？ 業界人士認為：解讀方向有誤

近期市場有聲音指出，鴻海 (2317-TW) 負債 1.6 兆、應付帳款高達 8000 億元，明年開始每年還要償還平均 200 億元普通公司債，財務恐面臨龐大壓力，不過，根據產業人士分析，以鴻海上半年財報中的資產負債比、流動比等角度來看，在電子五哥中表現仍相對優異，至於一些項目絕對金額數字較高，主要還是鴻海營運規模大。

攤開鴻海財報來算，第 1 季淨現金 2495 億、第 2 季淨現金 2398 億，財務人士指出，這數字就是鴻海把現金定存、理財商品全部變現，並償還銀行借款及公司債之後，還剩下來的現金，還有 2 千多億元。

至於，鴻海負債總額達 1.6 兆元，數字驚人，但若以「負債比例」來看，根據公開資訊觀測站資料顯示，鴻海今年第 1、2 季負債佔資產比例，分別為 54%、56.6%，相較其他電子五哥 65% 以上，鴻海在下游電子代工產業中，負債占資產比例仍相對較低。

且鴻海流動資產及流動負債對比，也就是流動比例，第 1 季 174%、第 2 季 163%，也優於其他電子五哥的 115%-138% 的水準，據悉，流動比例越高，代表流動資產越高、代表償債能力越好。

至於鴻海應付帳款 8000 億元，但其實，業界指出，公司只要做生意買東西，就有應付帳款，在結清前一筆應付帳款同時，隨著新產能、產品開出，就會有新的應付帳款產生，財務人士認為，主要還是鴻海營運規模大，所以有些絕對數字難免會比較高。