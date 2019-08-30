〈第一金法說〉美中貿易戰局勢混沌 銀行緊盯四大產業與紅色供應鏈融資

美中貿易戰局勢撲朔迷離，導致產業與供應鏈被迫重新洗牌，第一金控 (2892-TW) 子公司一銀內部評估，貿易戰可能影響手機電腦零組件、機械設備、面板與太陽能等產業造成衝擊，為控管授信風險將緊盯「紅色供應鏈」。

第一金今 (30) 日舉行第 2 季法說，與會法人關切貿易戰對產業的影響，以及銀行的授信策略是否因此調整。

一銀副總周朝崇表示，根據一銀內部研究報告顯示，美中貿易戰恐對市場形成「四壞兩好」，其中電腦零組件、機械設備、面板與太陽能等，在景氣下行風險與關稅戰衝擊下，恐對上述產業形成衝擊，但相對的，紡織、製鞋等傳產則可望受惠轉單效益。

一銀進一步指出，美中貿易戰雖會對部分產業造成衝擊，但各產業優質與體弱企業都有，不能一概而論，但考量美中貿易戰已經升級成兩強全面開戰，因此在評估授信時，會特別留意在美國、中國生產的廠商受貿易戰衝擊的影響程度，進行適度調整。

在海外市場部分，一銀上半年海外獲利 (含 OBU) 占比約 45%，其中三前大獲利市場分別為：香港分行稅前盈餘 2490 萬美元，年增幅 29%、柬埔寨金邊分行稅前盈餘 1390 萬美元、年增 25%，美國洛杉磯稅前盈餘 868 萬美元，也有將近 10% 的年增幅。

值得注意的是，截至上半年為止，一銀海外分行幾乎都有獲利進帳，就連開業才近三年多菲律賓馬尼拉分行，短時間內就擺脫損益兩平，近兩年持續有獲利進帳。