9月到來 又是企業爭先恐後發債時節

一旦 9 月到來，就該是美國企業打算在債市上大撈一筆資金的時候了。

在銀行家、貸款人和投資人結束休假回到工作崗位後，9 月經常成為發行投資級債券的最重要月份。

今年的勞動節後場景看來略有不同，美國銀行美林預測未來一個月的供應量將達到 1200 億至 1300 億美元，其中單是下週就可能有 350 億至 450 億美元。

就這些數據進行更細目的檢視，紐約市在預算中發行 928 億美元的債券來保持該市能在 2020 財年繼續運作，包括為圖書館、公園和社會服務提供資金。

但對於企業來說，舉債越來越多成為企業的生命線，過去 10 年在投資級債券市場以低利率發行債券的金額創下紀錄，部分是為了擴展業務，同時也為股票回購、合併和收購提供資金。

下圖顯示了過去 8 年來在 3 和 9 月期間投資級企業債券發行量增加情形。

（圖: 美國銀行美林證券）

根據美國銀行美林證券的數據，用較短的 5 年區間來看，9 月已躍居首位，當月新債券供應量已經達到 1310 億美元。

另一方面，美股通常 9 月走勢有些艱難，特別是在經歷 8 月的震盪後。

與此同時，9 月的債券氾濫可能伴隨著一個附註，即更多的收益將用於降低公司的槓桿率。

Hans Mikkelsen 領導的美林分析師在給客戶的報告中寫道，「由於企業發債行為已出現變化，由支持再槓桿化活動轉向目前低利率環境下的再融資，9 月應該還是會遵循類似的模式。」

用較低利率的新債券取代舊債務是削減槓桿率的一種方式，這也可以幫助平息對 BBB 評級的投資級債券的擔憂，這些債券距離垃圾債僅一步之遙。減少債務的另一種方法是出售資產。

準備發行投資級債券的企業包括 Danaher Corporation (DHR-US)，美國銀行表示該公司正在歐洲尋找對潛在歐元計價產品感興趣的投資人。

Danaher 預計將為其 210 億美元收購奇異 (GE-US) 的生物製藥業務籌集資金，奇異電氣出售該業務是在減輕其龐大的債務負擔。

與此同時，美國銀行美林證券分析師並不認為貸款人會暫時停下腳步。截至 2019 年底前，預計將有 1 兆 1870 億美元的投資級債券發行，僅比去年同期下降 4%。