連環降評 披索暴跌！阿根廷央行急祭資本管制 燒10億美元撐匯

繼前日 (29 日) 國際信評公司標普(Standard & Poor’s) 將阿根廷主權債降評至「選擇性違約」(selective default) 之後，惠譽 (Fitch)與穆迪 (Moody's) 也跟進調降信評，阿根廷披索重挫，央行為穩定流動性，祭出一連串措施，幾乎等於進入資本管制。

惠譽降評阿根廷主權債至「限制性違約」等級 (Restricted Default)，與標普理由相同，認為阿根廷正在拖欠主權債務的還款。此外，目前總統初選後，反對黨表現突出，惠譽認為 10 月大選結果後，震盪的機會非常高。

穆迪亦將阿根廷長期外幣和本幣主權債，由 B2 下調至 CAA2，並持續置於降評的審查名單當中，認為阿根廷債務重組若需調整還款期限，未來不排除進一步下調阿根廷信評。

週四標普降評之後，已經觸發許多養老基金拋售阿根廷債券。根據 MarketAxess 數據，阿根廷在 2117 年到期的「百年債券」交易價格已創歷史新低。

阿根廷央行為穩定流動性，宣布一項新的聲明，稱金融機構必須得到央行的授權，才能分配其獲利結果。央行表明，這項措施在確保金融體系的流動性，讓存戶在需要時都能獲得資金需求。

阿根廷披索這幾天再度重挫，今年來對美元跌幅已擴大至 36%，匯價再創歷史新低。據統計，阿根廷央行本周已燒了近 10 億美元的外匯儲備，來支持跌跌不休的披索。

USD/ARS 周線 (來源: FXSTREET)

University of CEMA 金融學院院長 Jose Dapena 認為，若銀行被限制不能任意支配其資金，等於不能使用披索，且無法將錢匯出海外，這已經被視為資本管制了。

IMF 發言人對此表示，IMF 將於周五舉行非正式的會議，商討阿根廷近期的金融事件，可能包括協助阿根廷協商重組債務，設法阻止金融市場的信心危機。