目前估值高於歷史均值 想再推升美股恐力有未逮

幾個月來，股市多頭一直在強調股市估值疲弱和股票型基金資金持續外流，證明股市投資人並沒有感受到經濟衰退或熊市開始前通常出現的那種興奮情緒。

但 Ned Davis Research 創始人 Ned Davis 表示，股票估值和配置的長期觀點表明部分股票投資人「過度樂觀」。

Davis 創建了一個表述標準普爾 500 指數自 1928 年來平均成長率的線性回歸 (linear regression)。將此函數與標普指數的實際表現進行比較，可能有助於確定市場情緒。（見下圖）

Davis 在一份報告中表示，如今標普指數的估值遠高於該指數的平均成長預期。事實上，它高於平均值的時間達 80%。

他提醒，要衡量估值，這並不是萬無一失的指標，因為股市的趨勢會隨著時間的演進而發生變化，「但很難找到太多能夠根據歷史紀錄判定風險 / 回報比這個更好的圖表。」

雖然標普 500 指數的估值看來並不是很高，目前該指數的遠期本益比約為 16.3 倍，過去 5 年都低於平均值，但溯自 1928 年至今，有 80% 的時間高於均值。Davis 說，相對於整體企業獲利、營收和帳面價值，目前股票在歷史上也是昂貴的。

多頭今年也常重複提出的另一個說法是：股票型基金全年持續的流出顯示普通投資人今年沒有趕上美股的兩位數反彈─標普 500 指數今年以來上漲近 17%，道瓊工業平均指數上漲 13%。當他們決定投入資金時，股市將再走向新高。但分析師們指出，儘管資金外流，投資人投資於風險較高資產的額度仍然高於歷史水平。

與此同時，家庭現金水平也處於歷史低位。

Davis 寫道，「現金部位很低，」「意味著家庭幾乎全面放手投資。」