〈光寶科甩包袱〉近2年三度轉讓獲利不佳事業體 助營運體質更佳獲利表現看俏

光寶科 (2301-TW) 持續調整營運體質，今 (30) 日宣布將出售 SSD(固態儲存) 事業部門予東芝記憶體 (TMCHD)，成為近 2 年來，第 3 次營業讓予旗下事業體，由於轉讓的事業體獲利表現普遍不佳，市場解讀光寶科此舉，是藉此擺脫營運包袱，除了專注雲端運算等五大應用領域，更可讓公司營運體質更佳；法人表示，光寶科下一個可能出售的事業將是光碟機。

觀察光寶科的獲利表現，去年受惠處分虧損事業體的挹注，稅後純益達 79.56 億元，較 2017 年成長逾 2 倍，每股純益 3.42 元，而在處分虧損事業體後，營運也漸漸甩開包袱，今年上半年純益達 38.59 億元，較去年同期 27.96 億元成長 38%，體質改善逐漸見到成效。

此次，光寶科處分 SSD 事業體，最快明年 4 月 1 日完成交割，可預期未來光寶科的營運體質，將更為健全，有助未來獲利表現。

光寶科近來持續出售營運表現不佳部門，此次董事會決議將 SSD 部門出售給東芝記憶體前，去年 2 月光寶科就以營業讓予方式，將相機模組事業部轉讓給立景創新，所讓與的業務包括相機模組事業部營業與資產，交易對價金額為現金 3.6 億美元，並取得對立景創新股票 10% 的股權。

而在轉讓相機模組事業後，光寶科去年 9 月再將可攜式機構事業群旗下包括珠海光寶移動通信科技、廣州光寶移動電子部件、與深圳光寶移動精密模具等， 3 家子公司 100% 股權，出售給浙江星星科技旗下深越光電，股權交易價格為人民幣 5.3 億元。

雖然，光寶科將事業體包裹出售，使營收規模受到一定程度影響，不過，由於光寶科轉讓的均為獲利表現較不佳的事業體，反而藉此擺脫營運包袱，並持續專注於雲端運算、LED 照明、汽車電子、智慧製造與物聯網等五大領域。

從各部門營收比重來看，今年第 2 季資訊產品部門營收占比 66%、光電部門 16%、儲存產品部門 13%、其他產品 5%，其中，光寶科此次出售的 SSD 部門隸屬儲存產品部門，而儲存產品部門另一項主力產品為光碟機。

在此次出售 SSD 部門後，光寶科也不諱言，將持續檢視自身營運體質，考慮轉讓出售長期競爭力不佳的事業體。市場預期，由於光碟機市場已逐漸式微，光寶科下一個瞄準的事業體，可能是同為儲存產品部門的光碟機事業。