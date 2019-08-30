〈光寶科甩包袱〉將分割SSD部門 出售予東芝記憶體 明年4/1完成

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日董事會通過，SSD(固態儲存) 事業部門分割讓予旗下 100% 持股建興公司，及以股權出售方式，將 SSD 事業部轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術與智慧財產權、客戶供應商關係等營業與資產，交易對價暫定為現金 1.65 億美元 (約新台幣 51.67 億元)，股權出售案預計明年 4 月 1 日完成。

光寶科目前 SSD 事業部門業務員工包括台灣、中國與新加坡，此次擬將 SSD 事業部門，分割讓與 100% 持股既存子公司建興公司，以落實集團專業分工，在獨立運作下多元化經營，提升整體營運績效與市場競爭力。

光寶科指出，此次分割淨資產帳面價值為新台幣 44.82 億元，由建興公司發行新股，共發行普通股約 4.48 億股，給光寶科作為移轉營業價值的對價，分割案預計今年 12 月 12 日完成。

待分割案完成後，光寶科再以股權出售方式，將 SSD 事業部轉讓予東芝記憶體 (TMCHD)，營業與資產讓予內容包括存貨、機器設備、規模約 1000 人的員工團隊、技術與智慧財產權、客戶供應商關係等營業與資產，交易對價暫定現金 1.65 億美元，股權出售案預計明年 4 月 1 日完成。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，有鑒於全球市場數據儲存需求成長，透過此交易，將促成固態儲存事業垂直整合，不僅豐富產業上下游資源，也可快速提升營運規模，達到 SSD 事業與 TMCHD 雙贏。

光寶儲存事業成立於 1995 年，該事業部於 2008 年設立個人電腦固態儲存事業部，並於 2014 年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部，知名客戶遍及美洲、歐洲和亞洲，部門單季營收約 40 至 50 億元，年營收約 160 至 200 億元，惟去年營運仍虧損，今年上半年也持續受市況變化影響。

光寶集團近來持續出售營運表現不佳的部門，先前已陸續轉讓包括手機相機模組、及可攜式機構事業等，未來將積極朝雲端運算、LED 照明、汽車電子、智能製造、IoT 等領域轉型，並將持續檢視事業體體質，也會考慮將長期競爭力不佳的部門出售轉讓。