貿易戰讓美國大豆過剩 但它的好處比我們所知來得多

在 2016 年總統大選中以壓倒性多數投票給川普的美國農民，現在開始對川普的施政表達出不滿，因為他與中國的貿易戰正在損害農民的生意。

根據美國農業部 (USDA) 統計，在貿易戰爆發之前，美國每年向中國出口超過 3000 萬噸大豆和黃豆。平均來算，每個美國男人、女人和小孩可以分配到大約 220 磅的黃豆。

好消息是：雖然美國消費者有時會說黃豆很難吃，但醫學研究人員說，它們可能比批評者的說法來得要好。

一些科學研究表明，吃黃豆可能有助於降低膽固醇和血壓。它也有助於心臟健康，降低患糖尿病的風險，並可協助減肥。它還可以降低某些癌症的風險，例如前列腺癌、腸癌和乳腺癌，黃豆也可能有助於減少急性腸炎感染。

加拿大 McGill 大學最近的一項研究發現，大豆是植物性產品中最健康的「牛奶替代品」，甚至超過了日益流行的杏仁。

當然，它也不是沒有負面影響。部分研究表明人們擔心食用大豆會帶來風險。例如，有些人認為，它反而更可能會增加某些女性患乳腺癌的風險，降低男性生育能力，甚至會激發兒童注意力不足症的發生。

科學研究仍在繼續。

但許多營養學家表示，總體而言，正面效益高於負面效益。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院 (Harvard T.H. Chan School of Public Health) 營養學教授孫琦 (Qi Sun) 說，「大豆蛋白質是種比像是紅肉和加工肉類等動物蛋白質更好的飲食選擇，」「我們已經做過研究，顯示豆腐和其他含有大豆的產品對心臟代謝健康有益。」

他表示，大豆在美國的聲譽「不好」，但許多負面說法都是根據對動物而不是人類的影響所進行的研究。

他補充說：「中國、日本和南韓都有消費大豆的悠久歷史，但在這些國家數千年的歷史中，從來不須擔心肥胖或不育症等問題。」

美國的消費者希望他最好是對的，因為出口到中國的大部分美國大豆都是為動物食用或食用油而設計的，而不是直接供人食用。但未來的作物可能會針對美國消費者。