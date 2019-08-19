貿易戰持續加劇 俄羅斯每年大豆出口量無法滿足中國所需

外電報導，中美貿易戰持續延燒，兩國相互加徵貿易關税，中國更是選擇不再購買美國大豆，並尋求其他國家的大豆做為替代，然而這似乎並不可行。俄羅斯能提供的大豆量遠不及貿易戰前，中國年均向美國購買的量。

目前，中國是全球最大的大豆進口市場。在去年，中國的大豆進口總量超過 1 億噸，很大比例是由美國進口。而今年由於中美貿易戰的影響，中方致力於尋求替代的進口國。

中國新任駐俄羅斯大使張漢暉在先前曾經表示，俄羅斯是最為可靠的伙伴。中國政府期望俄羅斯能擴大對中國的農產品出口。數據顯示，目前中國從俄羅斯進口大豆佔整體進口總量僅約 1%。報導指出，俄羅斯農業部有計劃在 2024 年能將大豆產量增加 75%，期望屆時的年產量可達 720 萬噸。

俄羅斯農業市場研究所所長 Dmitriy Rylko 在中國哈爾濱舉行的一次會議上表示，俄羅斯目前只能將對中國出口的大豆量增加至 150 萬至 200 萬噸，約是目前的兩倍。但是，與在貿易戰之前，中國從美國進口的 3000 多萬噸大豆產品相較，卻顯得微不足道。

中國國內目前正致力於增加種植面積以及提高本地大豆產量來填補市場缺口。同時，中國買家也從南美國家尋求更多大豆。中國的大豆供應替代選擇也包括巴西，然而，若計算巴西黃豆價格，加上成本和送至中國的運費，已經讓不少中國買家對巴西產的大豆有所退卻。