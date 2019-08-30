大企業緊握現金！美國商會警告：貿易戰再打下去恐經濟衰退

週四 (29 日) 美國商會 (U.S. Chamber) 會長 Thomas Donohue 警告，貿易戰的不確定性，可能造成經濟衰退的威脅演變成事實，呼籲美國與中國雙方盡快拿出誠意重新談判，並結束貿易緊張局勢，重建企業信心。

美國商會敦促美國總統川普撤回新的關稅，並結束貿易戰對美國經濟的威脅。「在這個充滿不確定性的時間點上，總統更應該採取果斷的措施，幫助加強經濟，避免陷入衰退」Thomas Donohue 表示。

美國商會在對財富雜誌排名前 500 大的美國公司調查中，有 138 家公司的財報顯示，公司高層們非常關注關稅對於經濟的影響，已導致許多公司緊握現金，商業投資出現三年來的首次下降。

Thomas Donohue 更指出，經濟的擴張期，通常在政策的失誤下結束，現在美國正為自己的經濟增添更多不確定性，雙方增加關稅不會提高雙方達成協議的機會，反讓景氣面臨更大的衰退風險。呼籲雙方盡快重新談判，並結束貿易緊張局勢，重建企業信心。美國商會是美國規模最大的商業協會。

目前美國總統川普稱，周四將與中國舉行「不同等級」的貿易協商，中國方面也表示，願意和美國協商解決問題，避免貿易戰升級，並預期 9 月新增關稅有望取消。

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