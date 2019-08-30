貿易戰及人民幣貶值影響 特斯拉正式調漲中國售價

據報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 正式將中國地區的汽車售價調漲，以應對人民幣兌美元的貶值幅度大增，以及中美貿易戰不斷升級導致汽車進口關稅波動的壓力。

特斯拉於週五 (30 日) 在官方網站中顯示，進口車型的售價全面上漲，Model 3 的售價上漲超過 2% 至 363,900 人民幣 (50,900 美元)，而 Model S 和 Model X 的價格則分別上漲至 793,900 元人民幣和 809,900 元人民幣。

特斯拉是受美中貿易緊張局勢影響最大的汽車製造商之一，因為該公司在中國地區尚未有生產基地，因此更直接的受到兩國關稅加徵的衝擊。中國在上週威脅將美國製造的汽車關稅提高至 50%，以報復美國總統川普總統近期以來對中國商品加徵關稅的舉措。

特斯拉中國發言人拒絕針對價格變動做出說明。

中美兩國的關稅加徵對汽車產業帶來衝擊，除特斯拉外，福特汽車 、BMW 以及賓士等皆受到影響。這些公司大多在美國生產並出口至中國，高關稅迫使企業調漲價格。而人民幣的貶值也導致特斯拉在中國地區的獲益下降。

目前，特斯拉在上海投資建造的超級工廠即將完成，該公司執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，上海的超級工廠即將建成，預計在今年年底開始投產。在先前，曾有消息指出，在馬斯克出席上海世界人工智能大會期間，將能見到首輛中國製造的特斯拉。

受到中美貿易戰持續升級的影響，人民幣 (CNY) 在 8 月份跌幅超過 4%，跌至 11 年來的最低點。而離岸人民幣 (CNH) 也貶值約 3.8%，創下 2010 年 8 月以來單月最高跌幅。