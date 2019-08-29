811匯改來罕見！離岸、在岸人民幣不甩中間價「連續單邊貶值」

中國官方公佈的人民幣兌美元中間價，正面臨 2015 年 8 月 11 匯改以來前所未有的尷尬。

本週離岸、在岸人民幣即期匯率繼跌破 7.10 人民幣兌換 1 美元之後，目前已雙雙跌至 7.17 一線，較上週末累計下跌均接近 1%，而中國官方公佈的中間價儘管連日走弱，貶值幅度遠不及市場匯率。

週四 (29 日) 人民幣中間價報 7.0858 元兌換 1 美元，較上週末累計僅跌 0.4%，連續 7 天強於彭博調查的市場預測均值。

這造成中間價和市場匯率之間出現顯著偏離，至週四中午，即期匯率已連續 4 天較中間價偏弱超過 1%，為 2015 年 8 月 11 匯改以來罕見。

藍：官方人民幣中間價 白：在岸人民幣即期價 紫：離岸人民幣即期價 圖片：Bloomberg

中間價定價強於市場預估和即期匯率，通常被視為官方引導匯率走強的信號，而不久之前，中國人行官員還將中間價與在岸、離岸市場匯率「三價合一」作為人民幣預期穩定的證據。

面對本週與中間價漸行漸遠的市場匯率，中國人行 (PBoC) 如果要扭轉境內外即期匯率「單邊貶值」的走勢，收窄市場價和中間價間的偏離，市場認為，人行可能需要動用更為強力的手段。

瑞穗銀行策略師張建泰表示：「中間價逆週期因子罕見地火力全開，中間價得以在 7.085 附近保持穩定。」

張建泰認為，目前貿易戰風險不減，人行僅靠偏強的中間價來進行引導，不足以扭轉市場上看空人民幣的預期，張建泰說道：「要支撐人民幣，人行可能要拿出更多措施，比如口頭干預或直接干預，以向市場明確底線。」

據《彭博社》數據顯示，中國企業購匯近期也明顯增加，而中國大型銀行業雖有提供美元流動性以防人民幣快速下跌，但也沒有大量拋售美元以支撐人民幣顯著反彈的情形，使得市場處於緩慢貶值過程。當前，在岸即期價格日內波動被限制在中間價正負 2% 以內。

VM Markets 管理合夥人 Stephen Innes 在一份研報中表示，人行沒有通過主動提高離岸人民幣融資成本的方式來懲罰投機者，主要是因為離岸人民幣的融資成本仍屬合理，預期貿易戰還會繼續升級、中國貨幣政策進一步寬鬆概率增加，人民幣交易員繼續逢低做多美元。

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