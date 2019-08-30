紐約匯市—美元上攻月內新高！美中談判互釋善意；歐元回落 紐幣創4年新低

週四 (29 日) 受到美中貿易談判傳出好消息，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也表明，暫沒有干預美元匯價的考慮，激勵美元指數持續上漲 0.28%，盤中更一度衝至 98.55，創下近一個月新高。避險資產如日圓、美債等相對回落。

儘管美國公布成屋銷售數據不如預期，第二季 GDP 也因出口與投資不佳下修至 2%，不過在消息面，美國總統川普稱，周四將與中國舉行不同等級的貿易協商，中國方面也表示，願意和美國協商解決問題，避免貿易戰升級，並預期 9 月新增關稅有望取消。激勵市場風險情緒上揚。

BMO Capital Markets 全球外匯投資長 Gregory Anderson 認為，相對於川普在推特發言的猛烈戰火，雙方的協商看來更冷靜許多，儘管不一定能達成協議，但已足夠讓新興市場貨幣穩定下來。

USD INDEX 日線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元持續走低，下跌 0.19% 至 1.1056，持續接近年內新低。儘管歐洲央行 ECB 官員 Klass Knot 認為，歐洲不需要再行量化寬鬆政策 (QE)，市場對於 9 月的貨幣會議期待太「超過」了，不過歐元受此談話小幅彈升後，又轉為下跌。

外匯分析師認為，即將於 11 月出任 ECB 總裁的拉加德，於早前表示央行有很多政策工具，需要為經濟與英國脫歐做更多準備，態度偏向鴿派，因此認為歐元仍難有明顯反彈的趨勢，EUR/USD 有可能再度下看今年年內的低點 1.1026。

EUR/USD 日線 (來源: FXSTREET)

紐幣兌美元下挫 0.39%，是跌幅最重的貨幣之一。紐幣不僅延續今年來一直走低的趨勢，更已創下 2015 年 8 月以來的新低。主要受到 8 月商業活動數據由前月之 5% 急降至 - 0.5%，企業信心也由先前之 - 44.3 下降至 - 52.3。

BMO Capital Markets 全球外匯投資長 Gregory Anderson 認為，紐幣等原物料貨幣今年來，多受美中貿易戰影響，表現相對落後，預期目前在貿易談判有更冷靜的對話後，對於原物料貨幣也有穩定的作用。後續將聚焦即將公布之 7 月營建許可數。

NZD/USD 周線 (來源: FXSTREET)

截至週五 (30 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.405。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1058 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2181 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6733 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3285 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.50 日圓。