中國不會將人民幣武器化 因為這三個理由

在中國人民幣兌美元匯率本週跌至 11 年半新的低後， 分析師指出，要為人民幣進一步走弱做好準備，但可寄望北京在美中貿易戰愈演愈烈的情況下遏制跌幅。

人民幣兌美元匯率週二 (27 日) 觸及 7.169 元高點，是 2008 年初以來人民幣最高匯率。人民幣最近大約成交於每美元兌 7.162 元。在中國人民銀行將其每日交易區間的中間價設定在 7.081 後，跌幅受到抑制。《路透》報導，這個中間價比前一天來得弱，但強於預期。

由於美中貿易政策緊張局勢升級，8 月以來人民幣匯率下跌 3.9%。FactSet 表示，離岸人民幣同期下跌約 3.6%。

在人民幣 2015 年貨幣貶值引發全球金融市場波動之後，人們擔心人民幣匯率將繼續急劇下跌，這是讓投資人和政策制訂者晚上不得安眠的一個原因。瑞銀 (UBS) 分析師在週二的報告中寫道，雖然美國對中國進口商品加徵的關稅進一步扼殺了中國的經濟前景，並且推低人民幣，但北京可能會確保人民幣的跌幅「受控並有限」。

UBS 提出 3 個理由：

• 人民幣快速貶值可能會進一步激怒白宮。當美元兌人民幣在 8 月初攀升超過 7.0 大關時，美國財政部立即將中國列為「匯率操縱國」。中國本週在最近的貿易對立升級後呼籲進行「平靜談判」，不大可能採取貨幣政策助長美國對中國有意將人民幣武器化的想法。 • 北京非常清楚貨幣貶值可能帶來的負面影響。它需要採取平衡行動，一方面悄悄削弱人民幣匯率以抵銷美國進口關稅的影響，同時不會產生大跌預期而刺激 2015-16 年資本外流重現。中國人民銀行週二的人民幣中間價超出市場預期，看來似乎是在試圖放慢貶值步伐。 • 美元兌人民幣交易屬於雙邊事務。由於貿易緊張局勢加劇，聯準會 (Fed) 更加寬鬆的貨幣寬鬆政策可能會限制美元兌人民幣的上行空間。與此同時，如果美國繼續提高關稅，中國可能會發現對人民幣設定具體目標適得其反且不可行。

然而，人民幣的走勢可能會繼續下行，除非美中貿易關係有任何重大改善。分析師看好未來 3 個月和 6 個月美元兌人民幣匯率將跌至 7.4 元，未來 12 個月則達每美元兌 7.3 元。

由於緊張局勢高漲，分析師表示他們繼續敦促投資人對沖人民幣兌美元的長期部位。