中國人行中間價強於預期 人民幣連跌9天後回彈

中國人行將每日交易區間中間價，定在強於分析師預期的區間後，人民幣停止了連續九天的連跌。

台北時間上午 11 點 04 分，人民幣兌美元匯率上漲 0.02% 至 7.1611 美元。中國人民銀行將其每日交易區間的中間價設定為 7.0835，較前一日報 7.081，下調 25 個基點或 0.04%，持續創下 11 年來新低，而交易商和彭博分析師在調查中的平均預測為 7.1126。

中國人民銀行將其每日交易區間的中間價下調 25 個基點 (圖片: 彭博)

澳盛銀行（ANZ）駐新加坡亞洲研究主管 Khoon Goh 表示 「中國央行試圖下調遠超出預期的中間價，來遏制人民幣貶值」然而分析師認為，由於美國將提高對中國商品的關稅，這不太可能減緩在岸美元的需求。

受到美中貿易戰升級和經濟放緩影響，損害市場投資人信心，8 月份人民幣匯率已經暴跌 3.9%，創下有史以來最大單月跌幅。

因此央行利用中間價，來抑制受到貿易戰和關稅打擊貨幣，高盛 (Goldman Sachs Group Inc.) 預計三個月內中國人行將上調中間價至 7.2，而美銀美林則預計年底前將下降至 7.5。

儘管中國人民銀行努力緩解匯市緊張情緒，但投資人正日益看跌，這表明本月境內人民幣的收盤價，已經弱於本月除一天之外的所有數據。

人民幣不僅兌美元匯率下跌，因為衡量人民幣兌 24 種匯率的表現均在週三 (28 日) 下滑至歷史新低。