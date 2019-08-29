緊銀根 中國建商取得資金不易

鉅亨網編輯江泰傑 2019年8月29號11點40分

今 (29) 日陸媒報導指出，根據消息人士表示，目前中國多家銀行收到上層要求，即日起開始緊縮房地產開發貸款額度，顯示銀行業未來將持續對中國建商縮銀根。

一位銀行業內人士指出，原則上未來的針對房產開發貸款將控制在 2019 年 3 月底時的水準。這意味著，房地產開發貸餘額將從第二季底的人民幣 11.04 兆元減少至第一季的人民幣 10.85 兆元，甚至不排除未來還有下修的可能性。

根據中國人行數據顯示，今年第一季底，房地產開發貸款餘額為人民幣 10.85 兆元，年增 18.9%，漲幅比去年底下滑 3.7 個百分點。

而 2019 年第二季底，房地產開發貸款餘額達人民幣 11.04 兆元，年增 14.6%，漲幅比第一季低 4.3 個百分點。

同時，2019 年 1 月～7 月，中國房地產開發投資達人民幣 7.3 兆元，年增 10.6%，漲幅比 1～6 月份下滑 0.3 個百分點，顯示出開發商除了對於未來房市看法保守而減少開發量外，資金來源緊縮也是導致地產開發下滑的因素之一。

除開發貸款緊縮外，另一個建商最常使用融資方式－地產類項目信託融資同樣正在關緊水頭龍。

目前，除了嚴格符合政府標準的項目外，其餘地產信託項目的備案申請基本全數暫停審核。甚至有些信託機構直接暫停所有涉及地產的信託業務。停止的原因在於一方面房市下滑；另一方面地產業務備案通過率越來越低。

今年初中國房市一度有復甦跡象，第一季底，房地產的信託資金餘額人民幣 2.81 兆元，佔整體比重達 14.75%，較 2018 年第四季上升 0.56 個百分點。

而今年第一季，中國首購平均貸款利率下滑，住宅銷售回溫，建商新開工意願上升，同時也積極補強土地儲備。

但之後中國政府擔心好不容易壓抑住的房價將功虧一簣，因此分別在 5 月及 8 月祭出相關政策，管控房地產開發貸款和土地儲備貸款等。