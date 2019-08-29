華為新旗艦計畫如期在歐洲發表 但恐無法使用Google應用

雖然可能無法使用最新 Android 操作系統及 Google 其他服務，不過華為仍打算依計畫，在歐洲推出新的高階智慧手機 Mate 30 系列。

消息指出，華為將在 9 月 18 日，於德國慕尼黑推出最新的 5G 旗艦手機 Mate 30 系列，但此系列手機的實際銷售時間仍不確定。

美國總統川普在今年 5 月中，以國安為由將華為列入黑名單，禁止美國企業購買華為產品及向華為出售產品，這是禁令生效後，華為首度推出旗艦手機系列。

據 Google 發言人表示，基於禁令，Mate 30 不能搭載 Google 應用及服務，美國政府上週雖然暫緩一些禁令執行，但其中並不包括 Mate 30。Google 仍可申請特定產品的許可證，但 Google 並未就此事表態。

據本週媒體報導，美國商務部已經收到超過 130 家公司申請，要求向華為售出產品，但目前仍在「排隊」審核中。

華為發言人 Joe Kelly 表示，如果美國政府允許，華為將繼續使用 Android 平台，否則就會繼續發展自己的操作系統和生態系統。

華為新旗艦仍可使用 Android 的開源版本，而不會違反美國的禁令，但 Google 相關應用程式則必須在付費許可下，才能在歐洲使用。分析師 Richard Windsor 等人認為，如果 Google 相關應用程式無法在手機使用，不會有人想購買華為手機。

據 Counterpoint Research 數據，在美國發布禁令之後，華為在中國境外的歐洲市占，已經受到重擊，第 2 季的市占由前季的 24.9%，下滑至 19.3%。

雖然華為發表了自行開發的鴻蒙系統，但華為副總裁 Vincent Pang 表示，公司新機仍將以 Android 為基礎，希望維持「一個標準、一個生態系統、一種技術」。