2019世界AI大會今開幕 中國將建AI開放創新平台

今 (29) 日，在 2019 世界人工智慧大會上，中國科學技術部副部長李萌公布最新一批國家 AI 開放創新平台，包括京東、中國平安、華為、曠視科技、依圖科技、360 等十家企業入選。
2019 世界人工智慧大會於今日在上海世博中心開幕，有逾 300 家國際重量級企業參展，比去年成長 50%，超過 1000 家企業代表與會進行交流。
會中各大廠將展出各自最高水準的 AI 晶片產品，涵蓋智慧手機，5G 通信、物聯網、智慧駕駛、智慧家居、AI 雲端訓練和邊緣推理等眾多領域。
在 10 款晶片中，華為麒麟 810、麒麟 980、昇騰 910，高通驍龍 855 等 4 款都採用目前最先進的晶片製造工藝 (7nm)。
而華為昇騰 310 則採用 12nm 工藝，寒武紀思元 270、依圖求索採用 16nm 工藝等，代表目前 AI 晶片領域的最高設計工藝水準。
此外，中國科學技術部副部長李萌公布 10 家科技創新龍頭企業，分別為：
- 視覺計算；上海依圖。
- 智慧行銷：上海明略。
- 基礎軟體：華為。
- 普惠金融：中國平安。
- 視訊感知：海康威視。
- 智慧供應鏈：京東。
- 圖像感知：曠視。
- 安全大腦：360 奇虎。
- 智慧教育：好未來。
- 智慧家居：小米。
未來這些指標龍頭企業將建設 AI 開放創新平台，以母雞帶小雞的方式強化中國 AI 科技發。
據了解，這次世界 AI 大會上將重點簽約 70 餘個 AI 和 5G 項目。其中，包括華為 5G 創新中心落腳浦東，建設 5G、AI 和物聯網技術融合協同創新平台；雲從全球運營中心同樣落腳浦東，預計 5 年投資人民幣 50 億元。
而 IBM 與張江合作，建設 IBM Watson Build 人工智慧創新中心；光啟全球人工智慧創新總部則落腳黃浦等。