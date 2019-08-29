2019世界AI大會今開幕 中國將建AI開放創新平台

今 (29) 日，在 2019 世界人工智慧大會上，中國科學技術部副部長李萌公布最新一批國家 AI 開放創新平台，包括京東、中國平安、華為、曠視科技、依圖科技、360 等十家企業入選。

2019 世界人工智慧大會於今日在上海世博中心開幕，有逾 300 家國際重量級企業參展，比去年成長 50%，超過 1000 家企業代表與會進行交流。

會中各大廠將展出各自最高水準的 AI 晶片產品，涵蓋智慧手機，5G 通信、物聯網、智慧駕駛、智慧家居、AI 雲端訓練和邊緣推理等眾多領域。

(圖片: AFP) 會展照

在 10 款晶片中，華為麒麟 810、麒麟 980、昇騰 910，高通驍龍 855 等 4 款都採用目前最先進的晶片製造工藝 (7nm)。

而華為昇騰 310 則採用 12nm 工藝，寒武紀思元 270、依圖求索採用 16nm 工藝等，代表目前 AI 晶片領域的最高設計工藝水準。

此外，中國科學技術部副部長李萌公布 10 家科技創新龍頭企業，分別為：

視覺計算；上海依圖。

智慧行銷：上海明略。

基礎軟體：華為。

普惠金融：中國平安。

視訊感知：海康威視。

智慧供應鏈：京東。

圖像感知：曠視。

安全大腦：360 奇虎。

智慧教育：好未來。

智慧家居：小米。

未來這些指標龍頭企業將建設 AI 開放創新平台，以母雞帶小雞的方式強化中國 AI 科技發。

據了解，這次世界 AI 大會上將重點簽約 70 餘個 AI 和 5G 項目。其中，包括華為 5G 創新中心落腳浦東，建設 5G、AI 和物聯網技術融合協同創新平台；雲從全球運營中心同樣落腳浦東，預計 5 年投資人民幣 50 億元。

而 IBM 與張江合作，建設 IBM Watson Build 人工智慧創新中心；光啟全球人工智慧創新總部則落腳黃浦等。