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蘋果 iPhone、iPad 全面 「Pro」升級 最大筆電 MacBook Pro 將問世

蘋果 iPhone、iPad 全面 「Pro」升級 最大筆電 MacBook Pro 將問世(圖片：AFP)
蘋果 iPhone、iPad 全面 「Pro」升級 最大筆電 MacBook Pro 將問世(圖片：AFP)

《彭博社》週四 (22 日) 報導，蘋果在今年秋季發表會中，將推出一系列硬體與軟體升級，其中包括 iPhone Pro 專業版機型、升級平板電腦 iPad，以及推出最大的 16 吋新 Mac Pro 筆電。 

該報導稱，蘋果將推出三款新 iPhone，其中 iPhone Pro 機型將取代 iPhone XS 和 iPhone XS Max，並推出 iPhone XR 後續機型。

專業版 iPhone 後置鏡頭將有重大升級，包括一個用於拍攝超廣角照片和視訊感應器。新攝影系統還能在低光源環境拍出更優質的照片，還能同時拍下三張照片。

iPhone XR 後續機型。(圖片：翻攝自 OnLeaks 與 Appleinsider)
iPhone XR 後續機型。(圖片：翻攝自 OnLeaks 與 Appleinsider)

蘋果公司計畫在新一代 iPhone XR 上增加第二個後置攝像頭，支援增強人像模式和光學變焦等功能，果迷可以在不影響相素品質的情況下進一步放大圖片。

該報導提到，所有新款手機都採用 A13 處理器，配備一個新的多角度人臉識別感測器，即使手機平放桌面，果迷也可以解鎖手機。

該報導引述消息人士表示，預計 9 月上市銷售，為蘋果第四季銷售做出貢獻，但真正的考驗將在購物旺季來臨。

除了 iPhone，蘋果還可能在今年秋季發布新款 iPad Pro 和 MacBook Pro，以及還在開發的 AirPods 和 HomePod 智慧揚聲器的升級版本。

蘋果 (AAPL-US) 將推出升級鏡頭並搭載更強晶片的新 iPad Pro、放大入門款 iPad 尺寸、推出新版 Apple Watch 以及三年來首次升級 MacBook Pro 筆電。AirPods 和 HomePod 揚聲器等關鍵音訊配件更新也在進行中。

除此之外，蘋果正準備推出更新的 MacBook Pro 筆電，搭配最大的螢幕 (16 英吋)，但由於邊框縮窄，故整體大小和目前 15 吋機型類似，新 MacBook Pro 筆電將是自 2012 年 17 吋 MacBook Pro 停產以來，蘋果最大的筆記型電腦，旨在吸引專業用戶。

消息人士還提到，iPhone、iPad、Apple TV、Mac 和 Apple Watch 軟體也將更新，以及 Apple TV + 影視和 Apple Arcade 遊戲訂閱服務。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

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