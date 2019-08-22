蘋果 iPhone、iPad 全面 「Pro」升級 最大筆電 MacBook Pro 將問世

《彭博社》週四 (22 日) 報導，蘋果在今年秋季發表會中，將推出一系列硬體與軟體升級，其中包括 iPhone Pro 專業版機型、升級平板電腦 iPad，以及推出最大的 16 吋新 Mac Pro 筆電。

該報導稱，蘋果將推出三款新 iPhone，其中 iPhone Pro 機型將取代 iPhone XS 和 iPhone XS Max，並推出 iPhone XR 後續機型。

專業版 iPhone 後置鏡頭將有重大升級，包括一個用於拍攝超廣角照片和視訊感應器。新攝影系統還能在低光源環境拍出更優質的照片，還能同時拍下三張照片。

iPhone XR 後續機型。(圖片：翻攝自 OnLeaks 與 Appleinsider)

蘋果公司計畫在新一代 iPhone XR 上增加第二個後置攝像頭，支援增強人像模式和光學變焦等功能，果迷可以在不影響相素品質的情況下進一步放大圖片。

該報導提到，所有新款手機都採用 A13 處理器，配備一個新的多角度人臉識別感測器，即使手機平放桌面，果迷也可以解鎖手機。

該報導引述消息人士表示，預計 9 月上市銷售，為蘋果第四季銷售做出貢獻，但真正的考驗將在購物旺季來臨。

除了 iPhone，蘋果還可能在今年秋季發布新款 iPad Pro 和 MacBook Pro，以及還在開發的 AirPods 和 HomePod 智慧揚聲器的升級版本。

蘋果 (AAPL-US) 將推出升級鏡頭並搭載更強晶片的新 iPad Pro、放大入門款 iPad 尺寸、推出新版 Apple Watch 以及三年來首次升級 MacBook Pro 筆電。AirPods 和 HomePod 揚聲器等關鍵音訊配件更新也在進行中。

除此之外，蘋果正準備推出更新的 MacBook Pro 筆電，搭配最大的螢幕 (16 英吋)，但由於邊框縮窄，故整體大小和目前 15 吋機型類似，新 MacBook Pro 筆電將是自 2012 年 17 吋 MacBook Pro 停產以來，蘋果最大的筆記型電腦，旨在吸引專業用戶。

消息人士還提到，iPhone、iPad、Apple TV、Mac 和 Apple Watch 軟體也將更新，以及 Apple TV + 影視和 Apple Arcade 遊戲訂閱服務。

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