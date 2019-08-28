8年來首度 現代汽車無罷工情況下達成薪資協議

南韓汽車大廠現代汽車 Hyundai(005380-KR) 發布聲明，宣布與韓國工會達成初步薪資協議，為該公司 8 年來首次在沒有罷工行動下達成薪資協議，激勵今 (28 日) 早盤最高上漲逾 4%。

協議簽署後，緩解了生產中斷可能造成盈利損失的擔憂，現代汽車今 (28 日) 早盤最高上漲 4.4%，報 130500 韓元。

現代汽車股價走勢 (圖：Investing.com)

根據最新工資協議，每位工會成員將獲得高達 900 萬韓元 (約 7414 美元) 的單筆款項、約一個半月的薪資的額外款項、部分公司股份以及基本薪資成長 1.74%。

工會表示，考慮到日韓與美中間不斷升級的貿易爭端，帶來不確定的政治經濟情勢，同意達成薪資協議。

Eugene Investment & Securities 分析師 Lee Jae-il 表示，儘管漲幅低於預期，這仍是一項很好的協議，因其降低了現代汽車的收益風險。

經歷連續 6 年的利潤下滑後，今年現代汽車的收益持續復甦，主要受到有利的匯率走勢與新型 SUV 的帶動，抵消該公司對中國市場的出貨下滑。

分析師稱，貿易爭端導致本國消費者抵制日本汽車，也有助於提振現代在國內的出貨量。

此項薪資協議將在下週一 (2 日) 由工會成員進行投票批准。