自駕車研發需龐大資金 TOYOTA與SUZUKI將相互出資加強合作

日本豐田汽車 (7203-JP) 與鈴木 (7269-JP) 的合作關係將進一步升級，這兩家公司於 28 日，分別在各自舉行的董事會中決定，要進行資本方面合作。

據悉，豐田汽車將出資約 1000 億日圓，來取得鈴木 5% 左右的股份，而鈴木方面也會向豐田汽車出資約 500 億日圓。今後雙方也將建立更深層的合作關係，在汽車自動駕駛等技術上，共同來進行研發。

過去在 2017 年時，豐田汽車與鈴木就展開業務上的合作。豐田將拿手的油電車技術提供給鈴木，而在鈴木主戰場的印度市場，彼此則在各擁強項的車款上互通有無。

TOYOTA 與 SUZUKI 將相互出資、合作關係升級！(圖片：AFP)

在 2018 年度，整個豐田汽車集團在全世界賣出 1059 萬輛汽車，於全球汽車業排名第 3。僅次於德國福斯汽車 (VOWG-DE)(1083 萬輛)，以及由日產 (7201-JP) 雷諾 (RNO-FR) 三菱 (7211-JP) 所組成的企業聯盟。如果將馬自達 (7261-JP)、速霸陸 (7270-JP) 等出資對象也加入計算的話，數量達 1300 萬輛；若再加入鈴木的銷量，則將增加到 1600 萬輛。

此外，全球汽車業巨擘還有美國的通用汽車 (GM-US)。全世界的汽車產業，也幾乎由這幾個陣營四分天下。

豐田的豐田章男社長，還有鈴木的鈴木修會長，在過去對於資本合作的可能性，皆表示需要好好考慮，也未作出否認。而在這個時間點選擇出資合作，也是考量到中長期的環境技術、IT，以及在產品線的完整度，強化資本面的關係是不可或缺的。

在面對汽車業界「CASE」(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 的新浪潮，還有 Google 等非傳統汽車業在自駕車技術的驚人發展，在電動車 (EV) 方面發展迅速的中國市場，以及汽車共享服務等新型業態所帶來的競爭，傳統汽車製造商們無不想盡辦法來力求生存。