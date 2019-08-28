台股盤前—美股開高走低重挫百點 再次測試年線支撐壓力

美股周二開高走低，道瓊終場收跌逾百點，加上近期量能萎縮下，台股恐持續震盪、再度面臨年線保衛戰，不過法人指出，近期美股對台股影響逐漸淡化，加上外資雖然多日賣超，但指數表現相對有撐，加上基本面依舊健康，短期觀察底部能否成形，及量能回溫表現。

市場消息方面，台積電遭到對手格芯提告侵權，台積電強調此次指控並無根據，每年投入數十億美元自主研發世界及先進技術，將盡所能以一切方法反擊，以保護其自主研發的專有技術。

市場也看好，台積電無論在領先的先進製程、與客戶的緊密連結，並不會因為格芯此次提告受到影響，且台積電還擁有 5 奈米製程，5G 及伺服器平台需求帶動下，正向看待後市發展。

被動元件也傳好消息，繼第 3 季 MLCC 報價緩跌、晶片電阻止跌後，在庫存持續去化之下，第 4 季 MLCC 跌幅更收斂至 5% 以內，目前價格回到漲價前的水準，有助相關廠商國巨、華新科等營運表現。

而和碩旗下隱形眼鏡廠晶碩，昨日公告，將斥資 27.4 億元於桃園大溪蓋新廠，預計 9 月動土，最快 2022 年完成包裝產線建置並開始出貨，產能將較目前提升五成，積極搶攻兩岸市占。

雲品董事長盛治仁昨日則透露，2 年內不排除繼續併購其他飯店據點，提升雲品在婚宴、餐飲的「產能」，目前持續評估、洽談中。