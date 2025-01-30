〈蛇年景氣展望〉台積電今年建10座廠 廠務工程業者營運旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-30 11:10

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年將在台灣、美國、日本與德國同步擴產，市場預期，台積電今年新建與在建中的廠區將高達 10 座，主要擴充 2 奈米、CoWoS-L 與海外產能，為有史以來興建最多廠區的一年，也讓廠務工程供應鏈大啖工程訂單。

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業界指出，台積電今年持續擴大投資台灣，其中，新竹寶山 F20P1 已經完工並開始投產 2 奈米，F20P2 正持續興建中；高雄 F22P1 也已完工並裝機中，預計第二季就可開始量產，P2、P3 正興建中，P4、P5 則預計在年後補件闖關環評，期望在今年動工，等同光 2 奈米就有 7 座廠，高雄更成為 2 奈米生產的大本營。

台積電也因 CoWoS 先進封裝產能供不應求，積極在嘉科獵地、並買下群創南科廠，期望滿足客戶需求，其中，嘉科 AP7 正興建中，預計今年第三季完工；南科 AP8 也正進行改建，目標將在今年下半年投產，大幅擴充 CoWoS-L 產能，以滿足輝達 (NVDA-US) GB200/300 系列產品所需。

另外，為因應地緣政治風險，台積電也穩步推進海外布局，日本熊本第二座廠今年第一季開始興建，德國德勒斯登第一座廠與美國亞利桑那州第二座廠也投入建廠，可望進一步增加客戶投產選擇。