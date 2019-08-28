平安月還有2關 今周選結算 明摩台結算鬼門關

農曆 7 月的台股，也讓投資人飽受煎熬! 農曆 7 月鬼門開，美國總統川普就為全球金融市場投下美中貿易戰加稅震撼彈，製造 8 月 2 日的「川普缺口」，好不容易撐到明 (29) 日鬼門關，但台股還有今天周選擇權結算，與明日摩台指結算 2 關要過! 短線強強弱以 10400 點關卡為分界，關鍵點位為 10410、10444 與 10488 點。

台股闖過昨日 MSCI 生效前尾盤爆量大震盪戲碼，短線上強弱分界以 10400 點為觀察重點，而 10388 點為 10400 點護城河，突破 10410 點，為站穩 10400 點關卡的最低要求。站穩 10400 點關卡後，才有機會續往 10444 點與 10488 點挑戰，並往 10503 點續航。但如 10388 點未能挺住，需提防回測 10354 與 10330 點，10330 點如再棄守，需提防空方再度發動強勢攻擊。

國家隊昨日股市匯市雙戰場，台股雖未見凸出表現，但匯市部分，新台幣卻轉為升值，讓台股後市也露出一絲曙光? 多頭在此，仍需步步為營，守穩年線、站穩 10400 點關卡為當務之急，明日摩台結算，也不必急於與外資硬碰硬，待摩台結算後，再續勢反攻，也是策略選項之一。

即將進入 9 月，9 月的法人與集團股作帳行情，仍是例行的重要工作，而投資人可趁近日外資連續賣超壓盤之際，挑選在技術面與籌碼面明顯優於大盤，並呈現多頭格局個股，並汰換手上的空頭股弱勢部位，才有機會搭上 9 月法人與集團股作帳行情列車! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)