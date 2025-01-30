市值型ETF開闢新戰場！2檔新兵年後報到 打響新春第一炮

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-30 09:40

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喜迎金蛇年，富邦投信與保德信投信搶頭香，將在年後募集台股市值型 ETF 新產品，分別為富邦台灣旗艦動能 50 (009802-TW) 及保德信市值動能 50(009803-TW)，兩檔皆為 10 元親民發行價、季配型、有平準金機制，成分股同為 50 檔，不過，兩檔 ETF 選股邏輯各有千秋，009803 第一大持股為台積電、權重超過 3 成；009802 第一大持股則為聯發科、權重近 2 成。高股息 ETF 自去年第四季起逐漸退燒，市值型 ETF 又重回主戰場，老大哥 0050 已宣布經理費、保管費雙降正面迎戰。

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「台灣旗艦動能 50 指數」以台灣上市上櫃公司為母體，自市值前 200 大的股票中，進行流動性、波動度、獲利能力等指標篩選後，再依據動能因子及兼顧產業平衡後，挑選最終的 50 檔成分股，強調以市值動能標的作為核心資產，追求長期投資效益，避免聚焦股息收益而忽略資本增值。

富邦投信表示，指數成分股因應台灣旗艦動能 50 指數規則分別於 3 月、9 月進行調整，本年度兩次調整預計於 3/18、9/16 收盤生效。為了讓投資人降低成本、提高效益，採取平緩周轉率策略，每次調整最多只換 24 檔。

該 ETF 擬任經理人林威宇表示，以 2024 年作為 AI 基礎建設的元年，AI 仍處於基礎建設的早期階段，相關應用都還沒有面對消費市場推出，長期成長潛力巨大。隨著相關晶片業者持續推動算力增長，很快會由基礎佈建進入更新換代。而 2025 年將進入 AI 應用的階段，在算力佈建達到一定規模後，市場對於接下來的各種 AI 應用充滿興趣。其中最重要的就是機器人的推出，作為從雲端到實體的連結，機器人將承擔更多 AI 功能的實現。

「台灣旗艦動能 50 指數」設計的核心精神，就是讓投資人不要錯過各個重要產業中的大型強勢股；以 2024 年為例，在未持有台積電的情況下，該指數依然創造了 29.53% 的總報酬，而台股大盤扣除台積電後的總報酬僅 13.22%，差距高達 16.31%，也印證動能因子在牛市時選股的重要性。對於滿手台積電相關持股或高含積 ETF 的投資人來說，投資組合再加上 009802，可說是如虎添翼。

保德信市值動能 50 讓市值型 ETF 再進化，不僅網羅各產業標竿企業，更聚焦具有成長動能的大市值股票，透過市值、成長、動能、價值、品質五大篩選因子，篩選出各產業市值前 15% 或近三年市值成長前 15% 強的企業，最終精選 50 檔台灣指標企業納入成分股。

臺灣市值動能 50 指數有成長因子做後盾，成分股的企業獲利成長率平均表現往往能跑贏大盤，由於股價終將回歸反映企業基本面並超前反映，採用預估未來 EPS 成長率的篩選因子，有更高機率掌握高成長性指標企業，統計近五年臺灣市值動能 50 指數與加權指數的平均企業獲利成長率，前者高達 33.8%，明顯優於大盤 19.6%。

009803 於每年 6 月與 12 月兩次的成分股定審時，12 月加重動能選股因子，趁勝追擊旺季行情，報酬表現有機會更上層樓；同時也不錯過台股除息旺季，6 月指數定審加重價值因子篩選權重，幫助投資人掌握潛在高股利率標的，提升投組股息收益機會，並採經典的季配息機制，讓投資人更易於安排資金流需求。

比較兩家投信申請募集時揭露的前十大成分股，009802 第一大持股為聯發科、權重逾 19%，金控獲利王富邦金則為第二大持股、權重逾 7%，國泰金與玉山金 2 檔金融股也在前十強之列，受到高股息 ETF 青睞的長榮位居第六。

009803 核心持股則為台積電、權重達 31%，鴻海、聯發科分列二、三名，金控雙雄同步入列，值得注意的是，長榮航擠進前十名當中。

2 檔市值型 ETF 新兵年後搶市 大老哥 0050 費用率雙降迎戰

提及台股市值型 ETF，就一定會聯想到元老級的元大台灣 50(0050-TW)，0050 高度持有台積電等績優股，台積電過去五年每股純益 (EPS) 成長超過 240%，當前的前十大權重股平均成長約 132%，同期間台股大盤僅成長 91%，因此，0050 的漲幅持續領先大盤，甚至大勝主動基金平均。

0050 在 2024 年含息報酬率 48.2%，大幅超越全體台股主動基金平均的 22.3%，以及大盤的 31.7%。專家建議，對於平常要上班，沒有時間盯盤或研究個股的上班族來說，布局以權值股為重的市值型 ETF 絕不會錯過台股行情。