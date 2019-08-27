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【華冠投顧】「護盤者聯盟」護住台股築底結構 強股陸續冒出頭 《豐達科》鎖

※來源：華冠投顧

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過「台股大跌但觀察台股內在結構與 8/6 及 8/15 如出一轍，都是在利空環境下出現 "大盤委買張數" 暴增之情形，說明 "護盤者聯盟" 依舊沒退縮，震盪築底結構也沒被破壞（有效跌破 10287 才有破底危機）」。

昨夜川普改口稱中國非常希望達成貿易協議，道瓊漲逾 260 點，今日台股開高後量縮走低，惟最後一盤在 MSCI 調整權重生效下放量拉尾，終場大盤 + 32 點收復年線，OTC 指數 + 0.79%。

今日技術面上比較不好的是大盤增量留長上影線，但由於成交量主要出在最後一盤的權重調整，因此容易失真，可暫予忽略。好的地方則是 OTC 指數相對強勢、"大盤委買張數" 續增、期貨逆價差明顯收斂，代表 "護盤者聯盟" 依舊積極吸納外資籌碼。

＜操作策略＞

昨日提醒台股回檔正是對個股提供壓力測試的好機會，能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻之 "疾風知勁草" 標的，通常具備強勢股 DNA。

昇凱於 8/21"盤後影音" 介紹的學員持股《3004 豐達科》，昨日趁台股拉回確認具備強勢股 DNA，因此盤後分析文再次提醒留意，今日果真強到嚇嚇叫，一早直接封上漲停；上週二 (8/20) 於 Line@發文提醒蘋果秋季發表會將在 9 月亮相，第五代 Apple Watch 也將正式登場，智慧手錶供應鏈可優先關注法人連續買超的《3673 TPK-KY》，今日同樣一根穿雲箭，半根漲停創高來相見。

此外，昨日另提及的《3144 新揚科》、《3044 健鼎》、《2316 楠梓電》、《2345 智邦》、《6285 啟碁》、《3548 兆利》、《3163 波若威》、《4728 雙美》、《4142 國光生》、《8928 鉅明》、《3455 由田》... 等，幾乎檔檔都有強勢表現，也說明了震盪築底結構之下，優質個股將會陸續冒出頭。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，上週提過的《3083 網龍》上半年營運轉虧為盈，股價續奔漲停，率領遊戲族群群《6169 昱泉》、《6111 大宇資》、《3293 沁象》… 等同步上攻；MOSFET 族群在《3317 尼克森》大漲創高帶動下，《6435 大中》、《8261 富鼎》、《5299 杰力》… 等連袂拉抬；5G 概念股則輪到《3380 明泰》、《5388 中磊》、《3596 智易》、《3163 波若威》、《3234 光環》… 等表現。

弱勢股方面，高基期的《1568 倉佑》、《2520 冠德》、《6411 晶焱》… 出現比較明顯的修正；最弱的被動元件族群《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》... 則瀕臨破底危機。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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