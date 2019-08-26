〈車用市場成長俏〉汽車產業聚焦車電領域 今年產值估達2325億元年增5.6%

證交所今 (26) 日舉辦汽車工業主題式業績發表會，財團法人車輛研究測試中心副總經理王正健表示，受貿易戰影響，去年開始終端市場需求疲弱，但未來汽車產業將朝向車聯網、自動駕駛、車輛共享、電動化等方向發展，特別是在車電產值方面，今年產值估可年增 5.6%，達 2325 億元。

王正健表示，去年開始，全球汽車市場受貿易戰影響，導致終端需求不振，消費者觀望心態濃厚，汽車市場 5 年來首度衰退，不過，未來汽車產業發展將聚焦四大面向，包含車聯網、自動駕駛、車輛共享、電動化，而台灣汽車產業市場現況，預期今年整車銷量將達 43.5 萬輛、年減 2.1%，整車產量 29.2 萬、年減 13.4%，但在汽車電子產值可望成長 5.6%，達 2325 億元，電動車輛也可望年增 174%。

根據研調機構 Strategy analttics 預估，到 2023 年全球車用電子產值將達到 3550 億美元，年複合成長率可達 5.6%。

王正健表示，許多台灣 ICT 集團看好車用商機，積極投入布局車電領域，包含聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、明基友達、光寶 (2301-TW)，他就指出包含面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)，也積極跨入車用電子，雖然難度較高，但產品具高毛利、高附加價值的特性。

電動車將成未來主流，王正健表示，關鍵成長因素在於成本、續航力、充電環境，去年全球電動車數量達 201 萬輛，年增 65%，也估計近 5 年複合成長率達 44.5%，在 2035-2040 年市占更將與燃油車達到黃金交叉，市占達到 57%，而市售車款越來越多，產業正進入「成長期」，去年銷售前 5 大國家依序為，中國、美國、挪威、德國、日本。

自駕車方面，王正健表示，在政府、市場、民眾的需求帶動下，2035 年全球自駕車將創造約 8000 億美元商機，到 2050 年更將達到 7 兆美元商機，將涵蓋消費者、商務及其他新興無人駕駛服務商機，而台灣也在今年 2 月啟用「智駕測試實驗室」，瞄準布局自駕車市場。