〈美中貿易戰惡化〉台股重挫183點 政府基金擴大買超 8月以來斥資257億

美中雙方互祭關稅制裁對方，讓貿易戰局勢越演越烈，台股隨亞股走弱，終場大跌 183 點失守年線關卡，國安基金仍按兵不動，由政府基金進場低接，八大官股券商今 (26) 日再度擴大買超，金額逾 27 億元，累計 8 月以來已經斥資 257 億元進場穩盤。

美中貿易戰上週五全面升級，美股四大指數應聲下挫，道瓊工業指數暴跌逾 600 點，那斯達克指數也下跌 239 點、跌幅 3%，包括台股在內，主要亞股一片慘綠，台股終場下跌 183 點收在 10354.57 點，摜破年線。

行政院副院長兼國安基金主委陳其邁今天一早召集財經部會首長研議對策，嚴密監控台股，強調一旦市場出現非理性下跌，國安基金將隨時備戰因應，儘管國安基金尚未啟動護盤，但政府基金周末就提前待命，準備金天隨時進場低接。

今日官股券商買超金額擴大至 27.7 億元，回顧自 8 月初美國總統川普宣布對中國出口 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，為美中貿易摩擦再點戰火後，為降低貿易戰對台股的衝擊，政府基金幾乎天天進場買台股，單日買超金額一度衝高至 40 億元以上。

統計光是 8 月以來，來自政府基金與官股券商共斥資 257.54 億元買超台股，標的鎖定鴻海、聯發科、中鋼等權值股，透過拉抬權值股穩住盤勢，抵禦外資賣壓攻擊。

安聯投信表示，從聯準會日前公布的 7 月會議紀錄也說，貿易爭端將持續為經濟展望埋下不確定風險，即便中間偶爾有正面消息激勵，但在雙方全面性和談前，勢必繼續衝擊全球警經濟走勢。

法人分析，美中雙方在上週五無預警發動關稅攻擊制衡彼此，但新一波關稅政策都在台股盤後宣布，因此上週五台股仍未反映貿易戰利空，今天重跌是反映新一波的貿易戰升溫，後續須留意美中雙方態度與採取行動，短線可獲利了結空手者可先觀望。