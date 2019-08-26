智崴首度進軍南半球 飛行劇院插旗澳洲最大樂園

體感模擬遊樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 繼今年 3 月在美國佛州的樂高樂園 m-Ride 飛行影院開幕後，上周六 (24 日) 正式插旗澳洲黃金海岸，在澳洲最大樂園 Dreamworld 夢幻世界揭幕南半球首座飛行劇院，有助挹注下半年營運動能，並朝 2023 年建置 100 座飛行劇院的目標邁進。

智崴位於澳洲最大樂園 Dreamworld 的飛行劇院「飛越澳洲 Sky Voyager」，為開拓南半球市場首站，為改造園區內的 IMAX 劇院建成，影片由智崴集團子公司智崴全球，攜手澳洲大型製片公司 Cutting Edge 共同拍攝，製作團隊歷時一年多完成拍攝與後製。

智崴集團表示，未來還將繼續與 Dreamworld 母公司 Ardent Leisure Group，在紐澳地區展開合作，共同於知名觀光景點，拓展體感遊樂設備市場。

「飛越澳洲 Sky Voyager」為智崴在全球啟用的第 33 座 i-Ride 飛行影院，目前其營運中的 i-Ride 飛行影院，皆座落於世界知名樂園和景點，包含德國歐洲公園 Europa Park、美國佛羅里達州樂高樂園、明尼蘇達州 Mall of America 及阿布達比的華納兄弟樂園，飛行影院每年累計吸引超過 1300 萬體驗人次。

智崴 2008 年興建第一座體感設備以來，目前營運中的體感設備共 33 座、建置中共 36 座，合計 68 座，集團執行長歐陽志宏指出，預計 2023 年要達 100 座飛行劇院目標，其中，近 1、2 年有 8 座飛行劇院陸續完工，將分別在美國加州、德州、夏威夷與紐約等地。

展望後市，智崴執行長歐陽志宏日前表示，下半年適逢許多展會旺季，有助承接新訂單，加上舊訂單將趕在年底前完工，下半年營收與獲利可望同步攀揚，營收甚至可望較上半年倍增，法人預估，智崴今年可望賺進一個股本。