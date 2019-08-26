【華冠投顧】美股重挫台股跌、世芯再創波段高



◆大盤趨勢

經過兩個休假日，全球股市豬羊變色，由中國發起對美課徵進口滿關稅之後，美國總統也暴怒調高中國的進口關稅，使得美國當天就出現重挫。而台股自然也受到影響，全程開低走低，雖跌停家數並不多，但許多個股買盤仍弱。就成交市值來看，除了台積電成了外資的提款機之外，被動元件大廠 2327 國巨，今天也久違不見的站上成交值的第二年，不過股價並不賞臉。而先前反彈的面板、強勢的 PCB、短線的穿戴，也都出現在成交量的前幾名，可見消費型電子、面板、電子零組件，仍是今天較為弱勢的類股

今天 3661 世芯 - KY 再創波段的新高點，雖公司重申目前已沒有比特幣業務，但市場仍以避險的角度，進場追買而再創新高。騏遠今天帶學員順勢獲利出場，短線獲利加上配息已有 30% 的獲利，接下來將會陸續佈局 9 月轉股祕笈，趁著這一次川普的胡作非為，可以伺機進場佈局長線買點。目前 8 檔的投資組中，上周有 5 檔個股籌碼轉向大戶以及公司戶，顯見這些個股的未來動向都是備受觀注，因為才會讓公司派以及大戶聯手買進。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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