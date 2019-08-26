【華冠投顧】鴻海，好事多磨！磨的越久，飛的越高！

針對於本月初美國，對於剩下的價值三千億美元的中國輸美商品，加徵 10% 關稅之後。中方也不甘示弱，於 08/23 宣布，將對美國 750 億美元之進口商品，加徵 5% 至 10% 關稅；且對美國汽車進口零件，於 12/15 起也恢復加徵關稅。這突發的動作，使得川普相當不爽，馬上宣布，原先的中國 2500 億美元輸美商品，由現行的 25% 關稅直接拉升至 30%，於 10/01 啟動。而原先的 09/01 起對 3000 億美元輸美商品，關稅由 10% 也提升至 15%；另外還策動美企撤出中國。這消息也使得美股道瓊，上周五再度重挫 623 點，跌幅 2.37%。

G7 領袖高峰會於 08/24 起在法國比亞里茲 (Biarritz) 舉行，為期 3 天。這期間記者問川普，對於美中貿易問題，是否後悔或是曾想過要改變主意？川普說，是的，對於任何一件事我都會再三的考慮，隨後還是有可能會『改弦易轍』。這話市場解讀為，川普是在暗示，未來有軟化立場的可能。此時，白宮發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）趕緊出來澄清，總統並無後悔『開戰』喔！你們誤解他的原意了！他的意思是說，對於當初沒有開徵更高的關稅，而感到『後悔」。對於中國輸美商品的關稅，應該要抬得更高才是。

事實上，回顧過去這一年多來的這齣『歹戲』，這招『先出重手，再予以緩和』的戲碼，根本是不斷的在重演。依據上述，距離啟動日期還有一段時間，推估後續還會再度出現轉圜的空間，這幾乎是賭定的事。

所以，大家根本不需太擔心今天這消息對於股市的衝擊，過兩天川普可能又會站出來，說一些緩和氣氛的話。屆時，股市還不是又回至多方軌道當中。

因此，美與台股，依據目前趨勢觀之，我依舊持續的看長多。

加權指數，依據上周五 08/23 之述『因此，大盤具有翻多之機，後市續觀測下方 10420-10351 初步支撐區之力道的強弱。』今日來到 10340 最低，已跌破該區間，隨之彈升。而今日小幅的跌破該區，是誤差，還是具翻空的疑慮？未來的二日是關鍵。接著若有回至 10520-10600 之反壓區之上，則仍具回升之機，見下圖。

我們持續鎖定的標的『2327 國巨』，今日除息，該產業目前的市場需求具回溫跡象，隨後的『填息』力道不容小覷。另外『2317 鴻海』，目前仍位居低檔整理；依據型態，後市仍具『破繭而出』往上攻堅之機，見下圖。

◆近期熱門標的股評析、推演：

◇加權指數：



◇2327 國巨：

客戶庫存歷經三個季度的去化，目前的市場需求具回溫跡象，預估第三季營收將重返成長。MLCC 價格跌幅，第三季已收斂至 5～10％，預期第四季價格將具止跌之機。在除息之後的『填息』力道不容小覷。



◇2317 鴻海：

外資最新報告，給予「買進」評等，目標價 105 元，時序進入下半年傳統旺季，預期下方空間已不多。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師

