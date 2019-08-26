【華冠投顧】美股暴跌，台股重挫破年線，外資大砍143.7億元



美股上周五因貿易戰升溫暴跌，台股今日跳空下跌，終場大跌 183 點，跌 1.74%，收 10354 點，成交量 1155 億元，跌破年線。

結構部分: 電子股跌 2.15%，金融股跌 1%，傳產股跌 1.35%，OTC 跌 1.86%。三大法人: 外資賣 143.7 億元，投信賣 5.2 億元，自營商賣 13.1 億元。權值股部分: 大立光 (3008) 跌 155 元跌幅 3.95% 收 3760 元，台積電 (2330) 跌 5.5 元跌幅 2.16% 收 248.5 元，鴻海 (2317) 跌 1.3 元跌幅 1.7% 收 72 元。強勢股: 環天科 (3499)，凱崴(5498)，網龍(3083)，佳龍(9955)，喬山(1736)，中釉(1809)，晶焱(6233)，彩晶(6116)，系微(6231) 等。弱勢股: 智伸科 (4551)，訊得(6438)，致伸(4915)，台表科(628)，南電(8046)，同欣電(6271)，泰碩(3338)，樺漢(6414)，祥碩(5269)，劍麟(2228) 等。

台股因美中貿易戰嗆聲而下跌已不是第一次了，大家務必要冷靜，機會是跌出來的，等待買點出現就出擊! 若上次錯過 8/6 及 8/15 買點，這一次買點千萬別再錯過。

分析師林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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