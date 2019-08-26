【華冠投顧】美中衝突再起台股重挫，『飛龍』逆勢飛上天



◆大盤解讀

加權指數收盤下跌 183 點，收 10354 點，成交量 1155 億元。

這陣子的台股，我只跟大家說兩件關鍵，一是 10180~10542 橫向整理，二是尊重月線反壓。上週台股試圖攻月線和 10542，最後都是無功而返，就算盤中越過，收盤還是被打回來，不是我有預言能力，而是技術分析透露的訊息。

今天亞股跟進美股重挫，最主要的原因自然是美中貿易衝突再起打算互相加稅，這個月的消息面忽多忽空，搞得投資人都快瘋了，就連外資也是一樣。但我認為所有消息最終還是要回歸技術面，畢竟技術面反映出的是市場多空對決後所顯示出的走勢和型態，所以就算台股今天重挫，以技術面的角度來看充其量只是回到區間橫向整理的中間值而已，除非 10180 失守，否則就不用改變看法，而且只要撐完這一週，月線扣抵值就會來到低檔，屆時就是多方向上反撲的好機會。

◆強弱勢股與操作策略

強勢股：環天科 (3499)、喬山 (1736)、網龍 (3083)、大洋 (1321)、佳龍 (9955)、中釉 (1809)、彩晶 (6116)、光群雷 (2461)、晶焱 (6411)

弱勢股：智伸科 (4551)、健策 (3653)、劍麟 (2228)、亞德客 - KY(1590)、騰輝電子 - KY(6672)、致伸 (4915)、南電 (8046)、台表科 (6278)、鼎炫 - KY(8499)、迅得 (6438)

操作策略：美股重挫帶起市場恐慌氣氛，台股今日走跌家數高達 1300 家之上，但整體成交量並沒有放大，也就是說今天的賣壓集中在散戶自己嚇自己，主力和大戶傾向於觀望也沒有急於出手承接，所以指數並沒有留太長的下影線。

若今晚美股止穩，則明天就是個股見真章的時刻，由於今天不少強勢股出現較大的拉回，若盤後籌碼並未鬆動加上明日能立即轉強向上，那麼即可視為漂亮地換手有機會再攻。反之若法人或主力大賣外加明天無法立即回穩，則要小心還有修正的空間。至於持續破底的個股如英瑞 - KY(1592)、美食 - KY(2723)、新美齊 (2442)、信昌電(6173)、奇力新(2456)、環球晶(6488)、合晶(6182) 等，就不要再留戀，反彈應立即減碼或換股。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

