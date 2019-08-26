【日盛投顧】盤後分析－指數再失年線



◆盤勢分析

1. 因上周五美股重挫，加上晨間電子盤仍維持下跌，周一亞股全面拉回整理。加權指數跳空低開，各族群拉回整理，盤中最低一度下探 10,340 點，惟 2330 台積電、2301 光寶科、2881 富邦金等權值力撐，指數低檔震盪，收盤無力收復年線，報 10,354.57 點，下跌 183.54 點，跌幅 1.74%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股跳空下跌收小 K 棒，暫時失守年線。

(2) 量能：成交量微幅擴增至 1156.77 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標短線死亡叉、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 162.12 億元；外資 - 143.72 億元、投信 - 5.25 億元、自營 - 13.15 億元。

3.OTC 指數開低後震盪，終場下跌 1.86%。目前上檔壓力為 140 點，下方支撐則年線 132 點。

◆電子、金融、傳產拉回整理，僅少數個股表現

1. 電子：保護元件 (ESD) 大廠 6411 晶焱 3Q19 獲利有望再攀高，尾盤量出收高，再創波段新高價。面板傳出大陸廠減產，早盤 2409 友達、3481 群創抗跌，但收盤僅有小面板 6116 彩晶收高。另外，遊戲商 3083 網龍新作 3Q19 權利金入帳，股價上漲超過 8%。

2. 運動風：國際股市拉回，資金進駐拉回整理多日，並有東奧題材的相關個股 1736 喬山、1515 力山逆勢突圍。

3. 其他：國際金價飆漲激勵 9955 佳龍跳空上漲；中美貿易重啟戰火，具有稀土題材 1809 中釉爆量勁揚超過 5%。

4. 鋼鐵：中美貿易爭端增溫，市場預期有利 2027 大成鋼、8415 大國鋼，周一股價尾盤出量上漲。

5. 操作建議：國際股市因對未來景氣疑慮加深，加上中、美貿易訊息利空衝擊，台股再度跌破年線，後續觀察年線能否快速站回，仍短線以個股表現為主，中長期靜待指數回穩。

