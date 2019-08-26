日10年債殖利率一度觸及負0.285%、逼近歷史低點

受到美中貿易戰自上週末急遽升溫影響，金融市場受到強烈震撼。26 日的債券市場，被視為相對安全的日本公債被投資人大量買進，長債利率一度觸及負的 0.285%，出現了近 3 年來的低水準。

26 日的東京債券市場，因投資人憂心美中貿易戰進一步的升溫，恐將導致全球景氣放緩，為了避險，紛紛買進被市場視為安全資產的日本公債。

在長期利率具有指標性意義的 10 年債，殖利率從 26 日一早的負 0.265%，到了日本時間 26 日下午 2 點半左右，已經滑落到負 0.285%。

(圖片：Investing.com)

過去在 2016 年 7 月時，日本 10 年債的殖利率，曾經創下負 0.3% 的歷史最低紀錄。而 26 日的負 0.285%，則是繼當時以來，在 3 年之後所出現的次低水準。

市場人士認為「在美中貿易摩擦升溫下，也逐漸提高了全球經濟減速的疑慮。大量買單流入日本公債市場，也造成殖利率逐步逼近過去最低水準的負 0.3%。而日本央行對這回的殖利率變化可容忍到什麼程度，還有接下來將會採取什麼樣的行動，也都是受到市場所矚目的動向」。

日本央行總裁黑田東彥，曾在 6 月時表示「在具體範圍裡，沒有必要過度嚴格來看待」。另外在 8 月初時，SBI 證券的首席債券策略師道家映二認為，日本央行容忍利率進行到負 0.25%。另一個理由則是在 2018 年 7 月的日本央行金融政策決定會議中，有政策委員提到「容許變動區間在正負 0.25% 水準較為恰當」。

不過道家映二指出「與 0% 水準的誘導目標相較，負 0.25% 是相當於單次利率調降的低水準」。認為對於金融政策作出彈性解釋有其界限，若利率出現更進一步下滑，在變動幅度容忍上，可能會有所動作。