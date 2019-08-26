僅日本1/40！南韓半導體與顯示器材料研發費用偏低

根據南韓《中央日報》日文電子版 26 日報導，在這回日本經濟報復行動重點的半導體、顯示器等核心零件與材料的研發費用，南韓企業所投入的花費只有日企的 1/40 水準。

這項數據是由「南韓全國經濟人聯合會」所屬的「韓國經濟研究院」，於 25 日所公開的。該研究所在收集南韓 2787 家的零件及材料企業，還有日本 7330 家的零件材料企業的調查數據後，得到了上述的結果。

在半導體、顯示器等科學材料方面，日本企業的平均研發支出，為南韓企業的 40.9 倍之多。此外，不止於平均研究開發支出，日企的平均營業額也是南韓的 17.9 倍，在當期的平均純益也是南韓的 23.3 倍，平均資產為 20.5 倍。在主要的財務項目上，日企均呈現大幅領先的狀況。

韓國經濟研究院的相關人士指出，南韓在化合物與化學產品、原生金屬，以及精密機器零件等核心零件材料的，平均研發支出費用也都較日企來的少。

從主要的品項來看，材料部門的纖維、化學產品、橡膠與塑膠、非金屬礦物，還有原生金屬等 5 個品項中，日企有 3 個品項高於南韓。零件部門的金屬、一般機械、電機裝備、電子、精密機器，以及輸送機械的 6 個品項當中，南韓在金屬加工、一般機械，還有電子零件超越日本。

僅日本 1/40！南韓半導體與顯示器材料研發費用偏低。(圖片：AFP)

在電子零件方面，南韓企業的平均研究開發支出，是日企的 8.2 倍。當中，三星電子與 SK 海力士的研究開發支出，就占全南韓電子零件業界的 96.7%。

精密機器零件方面，日企的平均研究開發支出，則是南韓企業的 7 倍，輸送機械零件達到 2.3 倍，電機裝備零件也有 2 倍之多。

半導體研究開發的占比影響很大。在不含半導體的情形下，日企在零件部門的平均研究開發支出較南韓企業高出 1.6 倍。但若在包含半導體的情形下，日本電子零件企業的研究開發支出雖低於南韓企業，但在不納入半導體的情形下，則狀況一轉，日企成為韓企的 3.7 倍。

韓國經濟研究院的柳煥益 (音譯) 革新成長室長表示，南韓的零件材料產業過度偏向半導體，和化學、精密零件等其他核心材料及零件的距離愈拉愈遠。在這部分產業需進行強力支援，有必要在化學物質的登錄與評價方面立法，並在化學物質相關規則及勞動相關規定作出改善。